F1 | Zandvoort, Libere 2: Russell detta il passo, McLaren davanti a Max

Il vento ha spazzato via le nuvole da Zandvoort e il sole ha brillato nella seconda sessione di prove libere del GP d'Olanda sovvertendo le previsioni meteo. Con una pista non gommata per la pioggia del mattino è spuntato George Russell con la Mercedes. L'inglese con la W15 è arrivato a 1'10"702, già a un paio di decimi dal tempo della pole dello scorso anno.

La Mercedes si conferma in ottima forma: dopo le informazioni raccolte nella comparazione del mattino, i tecnici di Brackley hanno deciso di deliberare la W15 con il fondo nuovo che era stato bocciato a Spa-Francorchamps, Al miglior tempo di Russell ha risposto Lewis Hamilton con la terza prestazione staccato di un decimo dal più giovane compagno di squadra. Il sette volte campione del mondo ha avuto una piccola scaramuccia con Norris a turno finito, mentre i due procedevano verso il rettiineo per provare la partenza.

Fra le due frecce nero-argento si è infilato Oscar Piastri nella simulazione da qualifica. L'australiano, guarito dalla frattura a una costola, ha centrato un ottimo 1'10"763 a soli 61 millesimi dalla vetta con la McLaren dotata dell'ultimo aggiornamento che il team di Woking ha deciso di portare in Olanda. Oscar si è messo in mostra facendo meglio di Lando Norris nel giro secco: il britannico ha pagato un paio di decimi, ma ha mostrato un passo insostenibile per tutti nel long run. Lando con le soft ha impressionato, facendo bene anche con le medie e Piastri non è lontano.

La MCL38 appena messa giù con l'ultima evoluzione ha dato la sensazione di essere andata subito nella giusta direzione: il team di Woking non sbaglia un colpo nello sviluppo. Max Verstappen è solo quinto con la Red Bull: il distacco su un tracciato corto è importante. Il tre volte campione del mondo paga 284 millesimi nella simulazione di qualifica, consapevole di una RB20 che non è a posto come vorrebbe: lo testimonia Sergio Perez solo 12esimo nella lista dei tempi e disperso nel passo gara. L'olandese, non entusiasmante con le gialle nel long run, ha impressionato con la soft trovando un passo inatteso.

Dietro alla migliore Red Bull è spuntato un inatteso Fernando Alonso capace di portare l'Aston Martin in sesta posizione, mentreance Stroll non è andato oltre un'11esima piazza. Lo spagnolo, con una "verdona" più reattiva ha subito voluto riprendere la leadership del team di Silverstone.

Positiva anche la prestazione di Yuki Tsunoda con la Racing Bulls settimo davanti alla Haas di Kevin Magnussen, mentre Hulkenberg è ultimo. Nico è stato vittima del vento: il pilota tedesco dopo 17 minuti ha causato la bandiera rossa alla staccata della curva Tarzan. Nico è stato spinto da una raffica di vento in coda mentre iniziava la frenata con la sua Haas ed è finito in testacoda perdendo il retrotreno. Con la VF-24 senza controllo è andato per la tangente nella via di fuga, arrivando a sbattere con il fianco destro contro le barriere. Pochi danni alla vettura e pilota incolume.

E la Ferrari? Dispersa! Carlos Sainz è stato costretto a rientrare ai box con il cambio bloccato in settima marcia: palese il danno e i meccanici hanno iniziato subito a smontare la SF-24 per procedere alla sostituzione della trasmissione. Lo spagnolo risulta quindi 19esimo nei tempi ma non ha mai potuto montare le soft. Non è andata bene nemmeno a Charles Leclerc che continua litigare con l'assetto della sua rossa. Il monegasco è nono, ma 13 millesimi dietro a una macchina cliente Ferrari, segno che il lavoro di preparazione di Zandvoort non è stato svolto al meglio, dando la sensazione che questa trasferta sarà di sofferenza per il Cavallino.

Anche nel long run la Ferrari non ha impressionato, dando la sensazione che la pista poco si adatti alla SF-24. Subito dietro a Charles c'è Alexander Albon con la Williams vitaminizzata dalle molte novità tecniche. La conferma della bontà della FW46 arriva da Longan Sargeant che non è in coda, ma è risalito buon 15esimo.

Non ha impressionato Daniel Ricciardo con la seconda Racing Bulls: l'australiano è 13esimo davanti all'Alpine di Pierre Gasly. Le novità della A525 non hanno impressionato più di tanto e non deve sorprendere che Esteban Ocon sia solo 17esimo mentre Flavio Briatore sperava in una piccola crescita.

Non ha impressionato la Sauber: Guanyu Zhou, 16esimo, si accontenta di essere davanti a Valtteri Bottas, 18esimo. ma il finlandese aveva lasciato la sua monoposto a Robert Shwartzman nella FP1.