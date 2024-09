F1 | Vasseur: "La singola sosta un rischio, ma programmato pre gara"

L'azzardo, alla fine, ha pagato. La Ferrari esce da Monza con una vittoria straordinaria quanto inattesa davanti ai propri tifosi grazie a una strategia rischiosa, ma che ha funzionato perfettamente, e a un Charles Leclerc che ha sussurrato al set di gomme Hard con cui ha fatto 38 giri, gestendo il graining e riportando la Rossa sul gradino più alto del podio davanti ai suoi tifosi.

Al termine dell'impresa firmata dal team e da Leclerc, Frédéric Vasseur, team principal della Ferrari, si è concesso ai microfoni di Sky Sport Italia per commentare la gara, la grande vittoria ottenuta e spiegare com'è nata la strategia che ha portato il monegasco a cogliere una delle sue vittorie più belle da quando corre in Formula 1.

Vasseur, strategia rischiosa... Che però ha pagato. Che vittoria!

"La strategia è stata buona ed era in programma dall'inizio. E' vero che i degrado ci ha sorpreso nel primo stint, ma poi noi siamo riusciti a gestirlo meglio degli altri, ci siamo attenuti al nostro piano. Era rischioso, ma aumentando il gap dal quarto e quinto posto, se fosse andata male, avremmo concluso la gara terzo e quarto come eravamo praticamente all'inizio della gara. I piloti sono stati eccezionali nella gestione delle gomme, le hanno trattate bene senza spingere più del dovuto. Tutto è andato bene come a Zandvoort, solo che qui abbiamo vinto".

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, sul podio Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Avete mai avuto dubbi della strategia pensata?

"Onestamente a un certo punto avevamo pensato che saremmo andati sulle due soste, ma nel secondo stint non abbiamo degrado. Charles era a suo agio e non ha spinto troppo. Ci sentivamo al sicuro. Quando ci siamo resi conto che lo scenario peggiore sarebbe stato il terzo e quarto posto ci abbiamo provato. Abbiamo chiesto ai ragazzi di mantenere un ritmo costante su giro e hanno fatto molto bene. Charles ha avuto tutto sotto controllo ed è andata molto bene".

La Ferrari per vincere avrebbe dovuto prendere rischi. Avete fatto tutto in modo perfetto.

"E' andata bene, perché in ogni caso in questo lavoro devi sempre prendere rischi. Devi valutarli e gestirli, ma è andata bene da parte di tutti. Le soste sono andate bene e anche il team stato superbo. Questo aumenta la fiducia di tutti".

Cosa pensava negli ultimi giri al muretto, quando Leclerc si avvicinava alla vittoria? Quando avete iniziato a crederci?

"Devo dire nulla di speciale. Facevamo solo calcoli a ogni giro per capire quale fosse il delta sul tempo da tenere su Piastri per essere al sicuro. Ho capito all'ultimo giro che avremmo potuto davvero farcela e ci abbiamo creduto".

Avete permesso a Norris di fare l'undercut su Leclerc perché sicuri della singola sosta, dunque...

"Dopo il primo stint pensavamo che le McLaren fossero entrate ai box troppo presto. Loro erano su due soste e lo abbiamo pensato, ecco perché con Leclerc non abbiamo difeso l'undercut da parte di Norris. Sapevamo che sarebbe stato un rischio rientrare ai box così presto".