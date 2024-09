F1 | Norris deluso: "Singola sosta impossibile, Ferrari più efficace"

È un Lando Norris visibilmente deluso quello che si è presentato ai microfoni al termine della gara di Monza. Il britannico ha infatti chiuso la gara solamente al terzo posto dopo aver preso il via dalla pole position conquistata al sabato, perdendo l’occasione anche di recuperare punti su un Max Verstappen in difficoltà complice una Red Bull che non ha brillato sullo Stradale.

È una McLaren che, chiaramente, si lecca le ferite perché, quando si monopolizza la prima fila, uscire ancora una volta senza una vittoria è un risultato difficile da digerire, perché la sensazione è quella di non essere riusciti a concretizzare il potenziale sprecando un’occasione. Serviranno analisi precise per capire cosa potesse fare di diverso il team papaya, che ha sofferto tanto quel sottosterzo che aveva in qualche modo minato il bilanciamento della Ferrari al sabato.

Tutto è andato storto già dal primo giro, quando Norris è stato sopravanzato dal compagno di squadra alla chicane della Roggia con una bella manovra all’esterno, efficace quanto dura, che ha cambiato un po’ gli scenari di gara.

Lando Norris, McLaren F1 Team, Oscar Piastri, McLaren F1 Team Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Un sorpasso che Norris non ha particolarmente digerito, anche perché avrebbe potuto mettere a rischio, a suo parare, il risultato di squadra: “Non so cosa avrei dovuto fare di diverso in quel momento. Se avessi frenato un metro più tardi, probabilmente ci saremmo schiantati, quindi si tratta di un aspetto da valutare. Ma, insomma, oggi la Ferrari ha fatto una gara migliore, soprattutto Charles. Ha fatto un ottimo lavoro. Quindi tanto di cappello a loro”, ha detto Norris al termine della corsa, sottolineando la buona gara da parte della Rossa, capace di battere la McLaren con la strategia a singola sosta.

McLaren è stata la squadra che ha spinto la gara verso le due soste mentre la Rossa, una volta compresa che avrebbe potuto concludere terza e quarta, ha deciso di provare la singola sosta, quella che era stata ipotizzata prima della corsa, massimizzata con un Leclerc eccezionale nella gestione.

Tuttavia, secondo Norris la strategia a una sosta non sarebbe stata possibile per la McLaren, che ha sofferto tanto del graining sull’anteriore sinistra. È possibile che McLaren si aspettasse una gara molto più aggressiva sul posteriore e alla fine il bilanciamento ha toccato più l’avantreno che il retrotreno: “Abbiamo pensato di fare una sola sosta per tutta la gara, ma non era possibile con la quantità di graining che avevo. Quindi sì, è stata una gara difficile”, ha poi aggiunto Norris, prima di aggiungere quanto rimanere in scia nell'aria sporca dietro Piastri abbia danneggiato la sua gara, pagando il prezzo di non correre in aria pulita.

“Sapevamo che saremmo stati tutti vicini, ma con la nostra auto e alcuni limiti che abbiamo, oggi non era possibile. Quindi lo sapevamo, sapevamo che poteva essere una possibilità. Siamo delusi, ovviamente, ma la Ferrari ha fatto un lavoro migliore, aveva una macchina migliore oggi, e tanto di cappello a loro”.