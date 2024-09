F1 | Sainz: "Podio sfumato per i 5 giri di troppo sulle Medie!"

Una magnifica difesa da parte di un vero uomo squadra. Carlos Sainz ha avuto un ruolo importante nella vittoria di Charles Leclerc e della Ferrari al Gran Premio d'Italia, sublimando una grande strategia del team con una difesa che, a conti fatti, ha aiutato il suo compagno di squadra a portare a casa il successo davanti ai tifosi della Rossa.

Sia Carlos che Leclerc hanno optato per la sosta singola. Un azzardo, soprattutto per via del tanto graining che i team avevano già visto durante le sessioni di prove libere tra venerdì e sabato. Eppure, pur di vincere, al muretto della Ferrari non si sono fatti scrupoli nel tentare l'azzardo. E questo ha pagato.

"Oggi abbiamo fatto tutto quello che era possibile per vincere", ha subito detto Sainz ai microfoni di Sky Sport. "Sono felice che il team abbia rischiato. Lo abbiamo fatto tanto, ma abbiamo vinto ed era una cosa molto difficile da predire. C'era un sacco di graining con tutte le mescole, ma ci siamo riusciti".

Sainz non sente di aver avuto un ruolo nella vittoria di Leclerc, ma la sua difesa su Oscar Piastri ha invece fatto la differenza. Il pilota della McLaren si è solo avvicinato a Leclerc, ma senza poter usufruire della scia che, a Monza, è molto potente e influente nelle lotte tra monoposto.

Lando Norris, McLaren MCL38 Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

"Credo che la vittoria sia al 99% di Charles, è quello che ha fatto un lavoro incredibile vincendo una gara difficile da vincere. Per quanto mi riguarda, quando ho visto tutti fermarsi così presto per il primo pit stop, come hanno fatto le McLaren, sono stato l'unico a rimanere in pista con le Medium".

Riguardo la sua strategia, Sainz è felice di averci provato. Anche se al termine della gara si è trovato a recriminare per la scelta di rimanere in pista 5 giri più delle McLaren e di Leclerc. Questo gli ha fatto perdere quei secondi che avrebbero potuto garantirgli di salire sul podio, l'ultimo con i colori della Ferrari prima di passare alla Williams nel 2025.

"Pensavo che fosse la strategia giusta per poter essere l'unico pilota a fare una sosta sola. Poi si è visto che ho perso troppo tempo in quei 5 giri che ho fatto in più degli altri, perché le gomme erano già molto rovinate. Ho perso i 7 o 8 secondi che mi sono costati il podio. Ma ero contento di quella strategia e sono felice di averci provato. L'importante è che la strategia abbia funzionato per il team".

"E' stato un piacere vivere Monza da pilota Ferrari in questi 4 anni. Uno dei weekend più speciali della mia vita anche nel futuro. Anche se oggi non sono con Charles sul podio a festeggiare sono comunque molto felice per il team e per la vittoria di Charles".