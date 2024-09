F1 | Leclerc: "Vittoria incredibile. E' speciale come nel 2019!"

Charles Leclerc ce l'ha fatta. Di strategia, con una guida vellutata su gomme che gli altri non hanno saputo gestire al suo pari. Una vittoria davanti al pubblico di casa, quello della Ferrari, che ha dato il via all'invasione inebriata da una vittoria difficile da pronosticare appena una settimana fa e che, invece, si è materializzata con le sembianze di un ragazzo che viene dal Principato di Monaco e che ha voluto cantare l'inno azzurro sul gradino più alto del podio, assieme alla sua squadra.

Di nero, in questo fine settimana, c'è stata solo la tuta. Meravigliosa l'intuizione della Ferrari, che ha azzardato la singola sosta credendo nelle mescole Hard, che hanno funzionato perfettamente sul nuovo asfalto di Monza ma anche grazie a una gestione delle stesse da parte di Leclerc a dir poco magistrale.

Tolto il casco e festeggiato con i propri meccanici, Leclerc ha rilasciato le prime parole da neo-vincitore del Gran Premio d'Italia, una gara che aveva già vinto nel 2019 ma che oggi gli ha ridato le stesse sensazioni.

"E' una sensazione incredibile. Pensavo che nulla potesse ridarmi le stesse sensazioni della prima vittoria che ho ottenuto qui, nel 2019. Pensavo che la prima volta fosse unica e se vi fosse stata una seconda non sarebbe stata così speciale. Invece negli ultimi giri ho sentito esattamente le stesse cose provate nel 2019. Guardavo gli spalti dalla pista ed era incredibile".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, pit stop Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Monaco e Monza, due vittorie ottenute quest'anno nelle due gare che più tiene vincere. Leclerc c'è riuscito ed è per lui una soddisfazione incredibile.

"Sono riuscito a vincere sia a Monaco che a Monza, le due gare a cui tengo di più, nella stessa stagione. Certo, io voglio vincere il Mondiale il prima possibile, ma sono riuscito a vincere queste due gare nella stessa stagione ed è una grande soddisfazione. E' molto speciale".

Il pacchetto portato a Monza dalla Ferrari ha funzionato alla perfezione, ma Leclerc pensa comunque che le McLaren partiranno favorite nei prossimi appuntamenti. Questo, però, non significa che il team non proverà a portare a casa altre vittorie da qui al termine della stagione.

"Non so se questo pacchetto ci aiuterà a vincere altre gare. Qui a Monza ha funzionato molto bene, ma dubito che possa garantirci le stesse prestazioni nel resto della stagione. La McLaren resta favorita, però abbiamo fatto sicuramente un passo avanti. Ora andiamo a Baku ed è una pista in cui di solito vado forte, mi piace. Quindi speriamo di poter fare un'altra bella prestazione come abbiamo fatto qui a Monza".