F1 | Test Abu Dhabi: Sainz è il più veloce, bene Colapinto

Carlos Sainz ha concluso in prima posizione le prime quattro ore di test in programma oggi sul circuito di Yas Marina. I migliori tempi sono stati per lo più ottenuti nei primi novanta minuti, quando le temperature più fresche hanno reso la pista più veloce.

Dietro Sainz ha concluso la mattinata Sergio Perez, che sarà in pista per l’intera giornata dopo la partenza per il Giappone di Max Verstappen, atteso alla festa Honda di fine stagione. Perez si è dedicato a molte prove di setup utilizzando combinazioni di pezzi (tutti omologati durante la stagione) che non è stato possibile verificare durante i weekend di gara.

Felipe Drugovich è leader tra i rookie, confermando le buone impressioni fatte vedere lo scorso venerdì in FP1, seguito da Robert Shwartzman in quinta posizione. Pato O’Ward è stato il maratoneta della mattina, con ben 72 giri all’attivo, mentre Theo Pourchaire è tornato ai box dopo solo dieci giri senza riuscire a rientrare in pista per un problema tecnico (ancora non comunicato dalla squadra) alla sua monoposto.

Nella top-10 anche Franco Colapinto, salito sulla Williams, mentre Ayumi Iwasa, in pista con l’AlphaTauri, finora ha girato solo in configurazione gara, con alto carico di carburante.

