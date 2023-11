F1 | Test Abu Dhabi: 20 monoposto e 25 piloti

Sono venticinque i piloti impegnati sul circuito di Yas Marina per l’ultima giornata di attività in pista della stagione 2023. Assenti sette titolari (Verstappen, Hamilton, Norris, Gasly, Bottas, Hulkenberg, Magnussen) mentre in casa Ferrari, Aston Martin, AlphaTauri e Williams i due piloti si alterneranno mezza giornata ciascuno sulla prima monoposto.

La seconda, come da regolamento, è dedicata ai ‘rookie’, tutti già presenti nella sessione FP1 dello scorso venerdì con l’aggiunta di Franco Colapinto, tester Williams che si alternerà in pista con Zak O’Sullivan.

La sessione del mattino è iniziata con 25 minuti di ritardo a causa del protrarsi di controlli lungo il tracciato. Dopo trenta minuti, le monoposto sono tornate ai box in regime di bandiera rossa a causa di una perdita d’acqua che ha bagnato il tratto tra la curva 13 e 14, la zona adiacente l’Hotel.

Il semaforo verde è tornato dopo venticinque minuti, dando il via al programma di giornata. Come da regolamento FIA, nelle sessioni di test il tempo perso non viene recuperato, resta quindi confermata la bandiera a scacchi alle ore 18:00 locali.

C'è anche Colapinto sulla Williams

Red Bull Sérgio Pérez, Jake Dennis

Ferrari Carlos Sainz (am), Charles Leclerc (pm), Robert Shwartzman

Mercedes George Russell, Fredrik Vesti

McLaren Oscar Piastri, Pato O’Ward

Alpine Esteban Ocon, Jack Doohan

Alfa Romeo Guanyu Zhou, Theo Pourchaire

Aston Martin Lance Stroll (am), Fernando Alonso (pm), Felipe Drugovich

AlphaTauri Daniel Ricciardo (am), Yuki Tsunoda (pm), Ayumi Iwasa

Haas Pietro Fittipaldi, Oliver Bearman

Williams Alex Albon (am), Logan Sargeant (pm), Franco Colapinto (am) Zak O’Sullivan (pm)