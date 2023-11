F1 | E' super Leclerc: "Sono secondo ed è un mezzo miracolo"

Per un Carlos Sainz eliminato addirittura in Q1, la Ferrari può sfoderare un Charles Leclerc sontuoso, autore di una grande prestazione nell'ultimo giro delle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi che l'ha portato a ottenere il secondo posto alle spalle dell'imprendibile Max Verstappen.

A rendere speciale l'ultimo giro fatto da Leclerc sono state le difficoltà che la Ferrari ha dovuto affrontare nella giornata odierna. Le SF-23 sembravano lontane parenti di quelle viste ieri, e anche in Q2 le possibilità di prima fila del Cavallino Rampante sembravano essere meno che esigue.

Leclerc, invece, ha piazzato un giro - l'ultimo della Q3, unico fatto con un set di gomme Soft nuove - che ha messo in mostra ancora una volta il suo talento, la sua capacità di portare al limite una monoposto e di estrarne il massimo potenziale.

"Onestamente, guardando al tipo di fine settimana che abbiamo fatto sino a ora qui ad Abu Dhabi, non mi aspettavo per nulla questo risultato, è quasi un mezzo miracolo. Sapevo bene che nell'ultimo tentativo, quello fatto con gomme nuove, avrei dovuto mettere subito tutto assieme".

"Questo risultato non me lo sarei mai aspettato. Perché ho saltato le Libere 1, poi abbiamo fatto fatica nelle Libere 3, in Q1 e Q2. Tutto questo messo assieme fa sì che sia un grande risultato per il team e ci lascia sperare nel secondo posto nel Mondiale Costruttori".

"Nell'ultima curva prima del traguardo la macchina è scivolata un po' e ho perso del tempo, ma credo che anche gli altri si siano trovati nella stessa situazione. Sono molto contento di questo secondo posto. E dire che in Q2 ero preoccupato di non riuscire a qualificarmi, temevo di non farcela, e alla fine siamo in prima fila, è fantastico".

Photo by: James Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Leclerc ha provato un paio di set di gomme Soft usate per prendere confidenza con la macchina per poi dare tutto con i treni nuovi. I tempi fatti con gomme già usate sono stati piuttosto alti rispetto alle altre vetture che hanno usato a loro volta pneumatici già rodati, ma una volta messi i treni nuovi, la SF-23 numero 16 ha cambiato passo.

"Per qualche motivo la nostra macchina sembra faticare più delle altre con le gomme usate. Non sembrava potessimo avere delle speranze. Ma poi quando abbiamo montato il set di gomme nuove in Q3 la macchina è letteralmente tornata in vita e ha dato grandi sensazioni. La prima fila è una grande sorpresa".

Leclerc ha confermato ancora una volta di avere un solo obiettivo in questo fine settimana, ovvero quello di aiutare la Ferrari a chiudere il Mondiale al secondo posto nella classifica dedicata ai Costruttori. Servirà però l'aiuto di Sainz, che dovrà rimontare dopo la deludente qualifica di oggi.

"La McLaren, così come la Red Bull, è molto forte e lo saranno in gara. Le Mercedes hanno fatto fatica in qualifica, ma è domani che conta. E a noi interessa solo arrivare davanti a loro. Se poi c'è l'opportunità di vincere farò di tutto per farlo. Penso che sarà più difficile di Las Vegas ma mai dire mai, perché anche oggi non ci aspettavamo di fare così bene".

" L'obiettivo è quello di chiudere il Mondiale al secondo posto nel Mondiale Costruttori. Vogliamo battere la Mercedes. Spero che Carlos (Sainz, ndr) possa partire bene e avvicinarsi a me per lottare insieme contro le Mercedes. Speriamo di riuscire a metterci alle spalle entrambe le W14 per portare a casa il secondo posto nel Mondiale Costruttori, che in questo fine settimana è l'unica cosa che conta per me", ha concluso Leclerc.