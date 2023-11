F1 | Verstappen poker di pole ad Abu Dhabi, stupisce Leclerc 2°

Poker a Yas Marina! Max Verstappen conquista la quarta pole position nel GP di Abu Dhabi e l'olandese affianca un certo Leone, Nigel Mansell, a 32 partenze al palo. Il tre volte campione del mondo ha trovato la quadra del suo setup proprio in qualifica per cui l'arancione ha messo di nuovo tutti in fila. Max la prestazione, 1'23"445, l'ha ottenuta nel primo run della Q3 e, forse, le McLaren potevano avere il potenziale per insidiare la Red Bull, ma entrambi i piloti hanno commesso degli errori plateali, per cui ad approfittarne è stato Charles Leclerc.

Il monegasco ha regalato alla Ferrari una prima fila davvero inattesa: Charles è il pilota che più è migliorato nel run decisivo arrampicandosi in prima fila con un distacco di appena 139 millesimi. Leclerc è stato magistrale perché ci ha messo del suo su una rossa che non era affatto a suo agio: in Q3 ha migliorato di mezzo secondo la prestazione ottenuta in Q2, andando oltre il miglioramento della pista. Fantastico.

In seconda fila davanti alla bandiera a scacchi c'è Oscar Piastri autore di un 1'23"337 che non ha certo soddisfatto l'australiano che ha commesso un paio di sbavature, oltre a rendersi protagonista di un impeding su Pierre Gasly che potrebbe costargli tre posizioni sulla griglia. Il rookie di Woking ha un talento straordinario, ma a volte non riesce ancora a mettere tutto insieme. Peggio ha fatto Lando Norris che alla fine del primo run sembrava saldamente secondo dietro a Verstappen. Anzi, poteva sembrare l'unica in grado di mettere in pericolo la pole di Max. Lando, invece, ha perso la sua MCL60 in un traversone che poteva costargli caro, per cui può essere contento del quinto posto che potrebbe portarlo in seconda fila per l'eventuale penalizzazione di Piastri.

Fra le due McLaren ha trovato il colpo di reni George Russell che salva l'onore della Mercedes: l'inglese lascia solo sei millesimi a Piastri con la W14. La Stella si è difesa nel giro secco, mentre può sperare nel passo gara di domani.

L'eroe di giornata è certamente Yuki Tsunoda: nessuno nel team di Faenza si aspettava di vedere la AT04 in terza fila, con la vettura dotata del nuovo fondo. Il nipponico si è messo alle spalla l'Aston Martin di Fernando Alonso, settimo, e la Haas di Nico Hulkenberg che ha saputo trovare una delle zampate delle sue nel giro secco. Poi la gara è un'altra cosa.

Male Sergio Perez. Il messicano si è visto cancellare per un track limit la prestazione che lo avrebbe portato al quinto posto: Checo, quindi, scatterà nono. Dovrà iniziare l'ennesima rimonta da centro gruppo...

La top 10 è chiusa da Pierre Gasly con l'Alpine: il francese ha patito l'impeding di Piastri e non ha potuto migliorare nel secondo run. La sensazione è che la squadra di Woking non sperasse molto di più a Yas Marina.

Lewis Hamilton resta impigliato nella Q2 con la Mercedes: il sette volte campione del mondo è stato buttato fuori dal suo compagno di squadra, George Russell che aveva iniziato l'ultimo run dopo Lewis che non mette insieme il giro proprio come era successo a Las Vegas. Non è un gran momento per Hamilton che si è lamentato della vettura: sembra abbonato all'11esimo posto.

Esteban Ocon è 12esimo con la seconda Alpine: il francese un po' a sorpresa precede l'Aston Martin di Lance Stroll e la Williams di Alexander Albon. L'anglo thailandese non ha fatto un giro perfetto perché in Q1 aveva fatto due decimi meglio rispetto all'1'24"439 ottenuto nella seconda frazione.

Ci si aspettava di più da Daniel Ricciardo che ad Abu Dhabi le sta prendendo regolarmente dal compagno di squadra giapponese: l'australiano sembra fare più fatica con il nuovo fondo che l'AlphaTauri ha introdotto pensando ai test di martedì e alla stagione 2024.

Carlos Sainz non supera la Q1 con la Ferrari: lo spagnolo accusa il traffico per l'esclusione clamorosa con la SF-23. Il madrileno si è lamentato di aver trovato l'Alpine di Pierre Gasly in traiettoria, ma sta di fatto che resta fuori per 148 millesimi. Non è il modo migliore per iniziare la sfida con la Mercedes nella lotta per il secondo posto nel mondiale Costruttori. L'iberico ha avuto anche un problema con l'ala anteriore per cui è andato in pista non potendo gestire il proprio giro al meglio.

Kevin Magnussen è 17esimo con la seconda Haas davanti alle due Alfa Romeo di Valtteri Bottas e Guanyu Zhou separati di appena 24 millesimi di secondo. La nuova ala anteriore non ha aiutato, ma c'era aria di smobilitazione del Biscione che sta per lasciare la Sauber.

Male Logan Sargeant: l'americano ha chiuso la sessione senza un tempo perché si è visto cancellare ben due giri veloci. Nel secondo il pilota Williams si sarebbe arrampicato fino al quarto posto. Grave, quindi, che con una monoposto competitiva non riesca a raccogliere il risultato che meritava. E' l'abbonato all'ultimo posto in griglia di partenza, peccato...