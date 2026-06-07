F1 | Cadillac perde il suo primo punto dopo la penalizzazione di Perez: Alonso sale in top 10

Sembrava poter essere una bellissima favola, ma il primo punto di Cadillac in Formula 1 è durato solo pochi minuti. Sergio Perez, che inizialmente aveva concluso in decima posizione, è stato infatti penalizzato con una sanzione di 10 secondi aggiunta al tempo totale di gara, scivolando così all’ultimo posto.

Il messicano aveva chiuso decimo al traguardo dopo una gara movimentata nel Principato, sfruttando al meglio gli episodi avvenuti attorno a lui, tra cui il contatto dopo la ripartenza tra Nico Hulkenberg e Carlos Sainz, con lo spagnolo della Williams costretto al ritiro e il tedesco dell’Audi penalizzato. Ma è proprio in quell’occasione che, paradossalmente, è sfumato il primo punto della Cadillac.

Perez era finito sotto investigazione per essere fuori posizione nella sua casella alla seconda partenza, dopo che la gara era stata interrotta con bandiera rossa a causa del deterioramento dell’asfalto all’ultima curva, dove erano andati a muro sia Lance Stroll sia Charles Leclerc.

“Gli Stewards hanno ascoltato il pilota della vettura 11 (Sergio Perez), il rappresentante del team e hanno analizzato i dati del sistema di posizionamento/marshalling, i video e le immagini on-board”, si legge nel rapporto dei commissari.

“Le immagini hanno mostrato chiaramente che la ruota anteriore destra della vettura 11 era fuori dalla casella di partenza. È stata applicata la penalità standard”.

La giornata nera di Perez, che si era aperta con un’altra penalità a inizio gara per essersi schierato nella prima partenza sulla casella di Gabriel Bortoleto (che era invece scattato dalla pit lane), si completa con una terza sanzione: un’ammonizione per non aver seguito le istruzioni del direttore di gara riguardo alle prove di partenza. “Il pilota ha ammesso di aver effettuato una prova di partenza nel punto sbagliato”, hanno scritto i commissari.

Di conseguenza, Fernando Alonso dell’Aston Martin eredita la decima posizione, permettendo alla squadra di Lawrence Stroll di conquistare il primo punto della stagione e superare finalmente Cadillac nel mondiale costruttori, in quello che è stato un GP di Monaco davvero particolare.