F1 | Antonelli: "Accetto la pressione per fare in modo che non mi distrugga come ha fatto nel 2025"

Pokerissimo. Andrea Kimi Antonelli ha vinto il quinto gran premio della sua carriera in Formula 1 e lo ha fatto con un esame di laurea impeccabile, dominando dal primo all'ultimo giro il Gran Premio di Monaco.

Lo ha fatto dando una lezione di guida a tutti. Non è stata questione di power unit, né di telaio. Ha costruito la sua fiducia sul tracciato del Principato ribaltando l'assetto tra venerdì e sabato, poi ha fatto fruttare il lavoro con talento, concentrazione, dedizione e voglia di vincere.

Il risultato è stato solo la conseguenza di un lavoro che Antonelli ha iniziato a fare da tempo e che ora è pronto a raccoglierne i frutti. Ma il primo pensiero del bolognese della Mercedes è stato rivolto al team.

La squadra diretta da Toto Wolff ha eseguito perfettamente ogni operazione da venerdì a domenica. Kimi non ha dovuto fare altro - non che fosse poco - che fare il suo dovere: spremere al massimo la W17 e farle ottenere il miglior risultato possibile.

"E' un momento incredibile", ha detto Antonelli al termine del Gran Premio di Monaco. "Chiaramente la stagione è ancora molto lunga e ci sono ancora tante gare alla fine. Ogni fine settimana sarà una nuova esperienza, ma per ora è andata alla grande e con il team stiamo facendo un lavoro incredibile".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Stiamo eseguendo tutto nel migliore dei modi, non ci stiamo facendo prendere dal momento, stiamo solo cercando di restare concentrati su quello che abbiamo davanti e farlo nel miglior modo possibile. Questo fine settimana abbiamo fatto molto bene da quel punto di vista, soprattutto lo ha fatto il team".

"Sono riusciti a ribaltare il nostro fine settimana nel senso più positivo del termine, cambiando l'assetto in modo significativo e permettendomi di avere ancora più fiducia nella vettura".

Ringraziato il team, Andrea Kimi ha poi dato uno spaccato di se stesso che racconta forse ancora di più la grandezza delle cose che, dal punto di vista sportivo, sta facendo dal Gran Premio di Cina a oggi. Si tratta di come ha deciso di affrontare la pressione, ossia l'aspetto che più lo ha frenato nella stagione d'esordio.

"Ora cerco di accettare la pressione più che posso, perché non voglio che lei mi distrugga come l'ha fatto lo scorso anno durante la stagione europea", ha ammesso la giovane stella italiana.

"Dunque cerco di conviverci. Sto cercando di godermi la sfida più che posso senza preoccuparti di altro se non guidare".

"Oggi è stato un testo ottimo, perché con la bandiera rossa, non voglio mentire, ero un po' infastidito: ho dovuto fare un reset mentale per la seconda partenza e non è stato facile. Ma è stato un buon test da quel punto di vista e sono molto felice di non avere fallito".