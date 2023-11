F1 | Sainz deluso: "Eliminato perché non siamo stati perfetti"

Il fine settimana di Yas Marina continua a essere in salita per Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari è stato eliminato addirittura in Q1 nel corso delle Qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1.

Il madrileno ha confermato le difficoltà prestazionali già viste nel corso della mattina, quando ha chiuso l'ultimo turno di prove libere addirittura all'ultimo posto in classifica. Una cosa anomala, anche per la Ferrari tutt'altro che trascendentale di questa stagione.

Le Qualifiche di Yas Marina si sono confermate un turno in cui le monoposto sono state vicine l'una dall'altra. Per questo fare tutte le operazioni al meglio, anche da parte del team, si è rivelato fondamentale per qualificarsi.

Sainz non si è fatto remore nel dire che le cose, nel suo box, sono andate tutt'altro che come desiderate. Né lui, né il team hanno fatto tutto con precisione e domani l'ultima gara del 2023 sarà per Carlos tutta in salita.

"In questo fine settimana i distacchi tra le monoposto sono davvero ravvicinati, siamo tutti attaccati. Quindi devi fare tutto perfetto per andare prima in Q2 e poi in Q3. Noi semplicemente non lo abbiamo fatto".

Photo by: Jake Grant / Motorsport Images Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Sainz ha spiegato cosa sia andato storto nell'ultimo tentativo, quello che avrebbe dovuto dargli la qualificazione alla Q2 e che, invece, si è trasformato in un incubo sportivo.

"Siamo usciti dai box molto tardi per l'ultimo tentativo a causa di un problema all'ala anteriore dopo ho trovato tutto il traffico possibile nei primi due settori. A quel punto sapevo che i primi due settori non sarebbero stati veloci a sufficienza per qualificarmi".

La Ferrari numero 55 si è rivelata molto più efficace nell'ultimo settore, ma questo non è bastato a Sainz per trovare il giro buono e qualificarsi in Q2 come invece è riuscito a fare senza troppi problemi il compagno di squadra, Charles Leclerc.

"Nel terzo settore, invece, sono riuscito ad andare forte, ma non in maniera sufficiente per fare un vero e proprio giro pulito", ha concluso Sainz.