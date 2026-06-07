MotoGP | L'autogol dell'Aprilia dà ancora più vigore all'ennesimo ritorno di Marc Marquez

I ritorni clamorosi ormai stanno diventando quasi un'abitudine per Marc Marquez, ma quello del Balaton Park probabilmente può cambiare completamente la prospettiva con cui il pilota della Ducati può guardare al proseguimento della stagione.

Quello del Gran Premio d'Ungheria è un trionfo che è destinato a rimanere nella storia, visto che lo ha portato a tagliare il traguardo dei 100 successi in carriera nel Mondiale tra tutte le classi, che prima di lui aveva tagliato solo altri due mostri sacri come Giacomo Agostini e Valentino Rossi. Tra le altre cose, nel box della Casa di Borgo Panigale la festa è stata doppia, visto che si trattava della vittoria numero 100 anche per la squadra ufficiale della Casa di Borgo Panigale.

A dare ancora più valore a tutto questo è il clamoroso autogol che si sono fatti i rivali dell'Aprilia, con Jorge Martin che ha commesso un errore di valutazione alla prima staccata, finendo per travolgere diversi avversari, tra i quali c'era anche il suo compagno di box Marco Bezzecchi. Nella sfortuna, almeno entrambi se la sono cavata solo con delle contusioni, ma è una consolazione davvero magra in una domenica così negativa, arrivata a soli 7 giorni da quella trionfale del Mugello.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Fermin Aldeguer, Gresini Racing Foto di: Ferenc Isza / AFP via Getty Images

Parliamo infatti di un doppio zero che, sommato alla sua doppietta, può sicuramente dare tanto morale in più ad un Marquez che rimane a 72 punti dal riminese nella classifica iridata, ma che in un solo weekend è riuscito a ridurre di 30 lunghezze il gap. E se c'è una cosa nella quale il nove volte iridato è sempre stato un maestro è proprio mettere pressione ai propri avversari.

Tuttavia, il primo che prova sempre a gettare acqua sul fuoco è Marquez stesso: "Sono felicissimo di essere tornato alla vittoria, e spero e mi auguro che questa sia il mio ultimo ritorno. Ma so bene che non è ancora finito. Oggi abbiamo preso 37 punti, ma questa vittoria mi è costata molto, perché dall'infortunio in Indonesia ho sofferto molto. So di essere ancora lontano dal 100%, dal modo in cui vorrei guidare, ma almeno riesco ad essere veloce".

Dopo quello del 2020, l'incidente dello scorso anno in Indonesia è stato un altro spartiacque nella carriera del campione di Cervera, che è stato costretto a sottoporsi a due nuovi interventi alla spalla destra. L'ultimo, con la rimozione di una vite che gli schiacciava il nervo radiale, facendogli perdere sensibilità al braccio quando era in moto, sembra essere stato finalmente quello risolutivo, anche se su quel lato del corpo continua a mancargli ancora un po' di forza fisica. Del resto, sono passate appena quattro settimane da quando è tornato sotto ai ferri.

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Ferenc Isza / AFP via Getty Images

Oltre che alla sua forza di volontà, il ducatista continua infatti a dare grande merito ad un layout particolarmente favorevole per la doppietta firmata in Ungheria, e sembra convinto che nelle prossime gare, a Brno ed Assen, ci sia il rischio concreto di tornare a faticare come al Mugello, dove una settimana fa aveva fatto quinto nella Sprint e settimo nella gara lunga.

"Questo fine settimana mi hanno salvato le curve a sinistra, vedremo cosa succederà a Brno ed in Olanda. Dobbiamo avere pazienza e continuare a guadagnare punti, perché come si è visto oggi tutto può succedere", ha detto, facendo un velato riferimento al disastro successo in casa Aprilia.

Poi però ha cercato di rimettere subito i piedi per terra: "In un campionato così lungo può succedere di tutto, ma al momento non mi sento in grado di rimontare. Mi piacerebbe dire che puntiamo alla rimonta e alla vittoria a Brno, ma l’ho visto questo fine settimana: con solo due frenate a destra facevo già fatica". Leggendo queste dichiarazioni, però, non bisogna mai dimenticare che se c'è un maestro nei giochi mentali con i suoi avversari, questo è proprio il #93.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Nel box dei rivali di Noale sono arrivate le scuse ufficiali di Martin, che si è anche visto rifilare una doppia long lap penalty, che di fatto lo taglia già fuori dalla lotta per la vittoria in Repubblica Ceca. Le scuse però non spazzano via "un errore che un pilota come Jorge non deve fare", come lo ha definito il CEO Massimo Rivola.

Nonostante la batosta odierna, il manager faentino sembra comunque convinto che non ci saranno ripercussioni a livello morale, soprattutto per Bezzecchi: "Conoscendo benissimo Marco, so già che lui farà di tutto per vincere le prossime due gare, chiunque ci sia in pista. Noi quindi lo supporteremo al meglio".

Rivola non crede quindi che ci sia bisogno di ulteriori chiarimenti, anche perché l'errore di "Martinator" è stato fin troppo chiaro, ma anche lui probabilmente è consapevole che l'Aprilia si è giocata il suo jolly, perché la debacle odierna ha dato ancora più vigore all'ennesimo ritorno di Marquez. E quello che sicuramente non vogliono a Noale è che Marc inizi a sentire davvero l'odore del sangue...