F1 | Alpine chiede il diritto di revisione sulle penalità di Gasly: vuole il podio a Monaco

Alpine ha confermato di aver presentato ricorso contro le penalità inflitte a Pierre Gasly per eccesso di velocità ai box durante il Gran Premio di Monaco di F1 del 2026.

"Dopo i risultati del Gran Premio di Monaco di oggi, il team BWT Alpine Formula One Team conferma di aver chiesto alla FIA il diritto di revisione a seguito delle sanzioni inflitte per eccesso di velocità nella corsia dei box", si legge in un breve comunicato.

"Non credo ci sia qualcosa che possa farmi più male, in questo momento", ha dichiarato Gasly al termine del Gran Premio di Monaco chiuso al settimo posto.

"Sono 10 anni che mi faccio il culo per questo tipo di momenti. Abbiamo dato tutto oggi per salire sul podio. Questo è il tipo di momenti che, per me, non ci possono essere tolti per ragioni ingiuste. Quello che è successo non è giusto e spero che loro (i commissari) possano fare la scelta giusta".

Il francese ha concluso la gara in terza posizione, dietro a Kimi Antonelli e Lewis Hamilton, prima di essere escluso dal podio a causa dell'applicazione di una penalità per eccesso di velocità nei box.

Secondo i documenti dei commissari, Gasly è stato rilevato a 60,1 km/h durante una prima infrazione, poi a 60,4 km/h durante la seconda, con un limite nei box fissato a 60,0 km/h nelle strade del Principato.

Gasly non ha fornito dettagli sulla possibile causa, ma ha insistito sul fatto di aver attivato correttamente il limitatore di velocità, e ben prima di oltrepassare la linea d'ingresso ai box.

"So per certo che ciò che appare sulla vettura è al di sotto dei 60 km/h. E so che in entrambe le occasioni l'ho inserito molto prima della linea», ha dichiarato. "Probabilmente è una delle impostazioni più semplici che si possano utilizzare su una monoposto di Formula 1".

"Quando vedi che tre o quattro squadre vengono penalizzate per eccesso di velocità... spero che questo faccia scattare un campanello d'allarme e che si verifichi con precisione cosa stia succedendo, perché non è una situazione normale".

Gasly ha affermato di sperare che la FIA riesamini la situazione, pur riconoscendo che nulla potrebbe sostituire l'emozione di festeggiare sul podio.

"Possono verificarlo dai dati. Spero soltanto che, qualunque conclusione raggiungano, possano analizzare i dati e la velocità alla quale stavamo andando. Le misurazioni sono sufficientemente precise".

"Spero che si possa ancora lottare. Questo non mi restituirà il momento della celebrazione sul podio insieme alle persone. Però... un podio è sempre un podio, e da dieci anni sto lottando duramente per cogliere ogni singola opportunità. Sono riuscito a conquistare cinque podi, che secondo me non sono abbastanza, e questo me lo merito. Spero che possano fare qualcosa".