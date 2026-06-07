Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Leclerc punta il dito contro i freni e Brembo risponde: "Sorpresi dalle sue dichiarazioni"

Formula 1
Monaco
F1 | Leclerc punta il dito contro i freni e Brembo risponde: "Sorpresi dalle sue dichiarazioni"

MotoGP | Viñales punito per la pressione gomme irregolare, ma resta in zona punti

MotoGP
Ungheria
MotoGP | Viñales punito per la pressione gomme irregolare, ma resta in zona punti

F1 | Cadillac perde il suo primo punto dopo la penalizzazione di Perez: Alonso sale in top 10

Formula 1
Monaco
F1 | Cadillac perde il suo primo punto dopo la penalizzazione di Perez: Alonso sale in top 10

F1 | Antonelli, la vittoria totale: Monaco applaude il suo capolavoro

Formula 1
Monaco
F1 | Antonelli, la vittoria totale: Monaco applaude il suo capolavoro

F1 | Alpine chiede il diritto di revisione sulle penalità di Gasly: vuole il podio a Monaco

Formula 1
Monaco
F1 | Alpine chiede il diritto di revisione sulle penalità di Gasly: vuole il podio a Monaco

MotoGP | L'autogol dell'Aprilia dà ancora più vigore all'ennesimo ritorno di Marc Marquez

MotoGP
Ungheria
MotoGP | L'autogol dell'Aprilia dà ancora più vigore all'ennesimo ritorno di Marc Marquez

F1 | Hamilton rivela: “Red Bull ha il miglior motore, poi Mercedes e Ferrari che avrà l’ADUO”

Formula 1
Monaco
F1 | Hamilton rivela: “Red Bull ha il miglior motore, poi Mercedes e Ferrari che avrà l’ADUO”

F1 | Wolff: "Abbiamo detto a Kimi che andava troppo forte, ma quello era il suo passo"

Formula 1
Monaco
F1 | Wolff: "Abbiamo detto a Kimi che andava troppo forte, ma quello era il suo passo"
Ultime notizie
MotoGP Ungheria

MotoGP | Viñales punito per la pressione gomme irregolare, ma resta in zona punti

Lo spagnolo ha ricevuto 16" di sanzione perché il gonfiaggio delle sue coperture Michelin è risultato sotto il minimo consentito, ma con Crutchlow lontanissimo ha ugualmente preso 1 punto che spetta al 15° piazzato.

Francesco Corghi
Pubblicato:
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Foto di: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

Maverick Viñales ha rischiato di perdere la zona punti conquistata a fatica a Balaton Park a causa di una infrazione con la pressione delle gomme.

Il pilota della KTM-Tech 3 ha concluso al 15° posto il caotico Gran Premio d'Ungheria, approfittando anche dei disastri causati da Jorge Martin al via, ma nel post-gara è finito sotto investigazione.

Al termine delle verifiche condotte dal Collegio dei Commissari composto da Simon Crafar, Andres Somolinos e Tamara Matko, è emerso che la moto dello spagnolo non rispettavano i parametri minimi imposti da Michelin, il che ha comportato l'inevitabile sanzione.

Ricevendo 16" aggiunti sul tempo totale di gara, Viñales riesce comunque a mantenersi davanti alla Honda-LCR di Cal Crutchlow, quindi con il punto Mondiale che spetta al 15° della graduatoria finale.

 

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | L'autogol dell'Aprilia dà ancora più vigore all'ennesimo ritorno di Marc Marquez

Top Comments
More from
Francesco Corghi

WEC | Le Mans, Test 2: la Valkyrie al comando con Gamble che batte Toyota e Cadillac

WEC
WEC
24h di Le Mans
WEC | Le Mans, Test 2: la Valkyrie al comando con Gamble che batte Toyota e Cadillac

MotoGP | Diggia tuona: "Rischiare così mette in pericolo la vita di tutti, siamo alla follia"

MotoGP
MotoGP
Ungheria
MotoGP | Diggia tuona: "Rischiare così mette in pericolo la vita di tutti, siamo alla follia"

MotoGP | Martín punito per l'incidente al via: a Brno avrà due Long Lap Penalty da scontare

MotoGP
MotoGP
Ungheria
MotoGP | Martín punito per l'incidente al via: a Brno avrà due Long Lap Penalty da scontare
More from
Maverick Viñales

MotoGP | Vinales rassicurato dalla reazione della sua spalla a Barcellona

MotoGP
MotoGP
Catalogna
MotoGP | Vinales rassicurato dalla reazione della sua spalla a Barcellona

MotoGP | I piloti, la KTM, la vita con Steiner... Goyon fa il punto della situazione con Motorsport.com

MotoGP
MotoGP
Francia
MotoGP | I piloti, la KTM, la vita con Steiner... Goyon fa il punto della situazione con Motorsport.com

MotoGP | Vinales ha l'ok dei medici e proverà ad ottenere il "fit" per il GP di Catalogna

MotoGP
MotoGP
Catalogna
MotoGP | Vinales ha l'ok dei medici e proverà ad ottenere il "fit" per il GP di Catalogna
More from
Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP | Acosta: "Le ho provate tutte, dobbiamo essere contenti"

MotoGP
MotoGP
Ungheria
MotoGP | Acosta: "Le ho provate tutte, dobbiamo essere contenti"

MotoGP | Acosta: "Non siamo al livello della Ducati, e tanto meno sulle distanze brevi"

MotoGP
MotoGP
Ungheria
MotoGP | Acosta: "Non siamo al livello della Ducati, e tanto meno sulle distanze brevi"

MotoGP | Marquez domina la Sprint di Balaton Park, sul podio Acosta e Bezzecchi

MotoGP
MotoGP
Ungheria
MotoGP | Marquez domina la Sprint di Balaton Park, sul podio Acosta e Bezzecchi

Ultime notizie

F1 | Leclerc punta il dito contro i freni e Brembo risponde: "Sorpresi dalle sue dichiarazioni"

Formula 1
Monaco
F1 | Leclerc punta il dito contro i freni e Brembo risponde: "Sorpresi dalle sue dichiarazioni"

MotoGP | Viñales punito per la pressione gomme irregolare, ma resta in zona punti

MotoGP
Ungheria
MotoGP | Viñales punito per la pressione gomme irregolare, ma resta in zona punti

F1 | Cadillac perde il suo primo punto dopo la penalizzazione di Perez: Alonso sale in top 10

Formula 1
Monaco
F1 | Cadillac perde il suo primo punto dopo la penalizzazione di Perez: Alonso sale in top 10

F1 | Antonelli, la vittoria totale: Monaco applaude il suo capolavoro

Formula 1
Monaco
F1 | Antonelli, la vittoria totale: Monaco applaude il suo capolavoro