Ultime notizie

MotoGP | Viñales punito per la pressione gomme irregolare, ma resta in zona punti Lo spagnolo ha ricevuto 16" di sanzione perché il gonfiaggio delle sue coperture Michelin è risultato sotto il minimo consentito, ma con Crutchlow lontanissimo ha ugualmente preso 1 punto che spetta al 15° piazzato.