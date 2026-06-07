MotoGP | Viñales punito per la pressione gomme irregolare, ma resta in zona punti
Lo spagnolo ha ricevuto 16" di sanzione perché il gonfiaggio delle sue coperture Michelin è risultato sotto il minimo consentito, ma con Crutchlow lontanissimo ha ugualmente preso 1 punto che spetta al 15° piazzato.
Foto di: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images
Maverick Viñales ha rischiato di perdere la zona punti conquistata a fatica a Balaton Park a causa di una infrazione con la pressione delle gomme.
Il pilota della KTM-Tech 3 ha concluso al 15° posto il caotico Gran Premio d'Ungheria, approfittando anche dei disastri causati da Jorge Martin al via, ma nel post-gara è finito sotto investigazione.
Al termine delle verifiche condotte dal Collegio dei Commissari composto da Simon Crafar, Andres Somolinos e Tamara Matko, è emerso che la moto dello spagnolo non rispettavano i parametri minimi imposti da Michelin, il che ha comportato l'inevitabile sanzione.
Ricevendo 16" aggiunti sul tempo totale di gara, Viñales riesce comunque a mantenersi davanti alla Honda-LCR di Cal Crutchlow, quindi con il punto Mondiale che spetta al 15° della graduatoria finale.
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