F1 | Leclerc: "Dal Canada ho un problema sulla macchina. Abbiamo la soluzione, ma non l'ho voluta provare a Monaco"

Inutile nasconderlo: in casa Ferrari c'è delusione. Le qualifiche del Gran Premio di Monaco rappresentavano una grande occasione per mettersi in posizione tale - la pole o, quanto meno, la prima fila - per portare a casa il primo successo della stagione. Una vittoria che manca da oltre 30 gare. Ma le cose sono andate non nella maniera in cui speravano a Maranello.

Charles Leclerc, che spesso ha rappresentato quell'arma in più per il Cavallino Rampante nelle qualifiche monegasche, è stato autore di una Q3 costellata da errori dall'effetto evidente, non ultima la toccata a muro nell'ultimo tentativo con la posteriore destra, che lo hanno relegato al quarto posto, accanto a Lewis Hamilton.

Il padrone di casa era il favorito per la pole e domani scatterà quarto. Al termine delle qualifiche sulla pista di casa, Charles ha spiegato cosa non sia andato bene non solo in Q3 ma, più in generale, per tutto l'arco del fine settimana.

Si tratta di un problema specifico, relegato solo alla sua monoposto. Lui, difendendo il team e la segretezza di ciò che succede nel suo box, non ha parlato di cosa non stia funzionando. Ma dai team radio riconducibili al Canada e a Monaco è possibile individuarlo nella frenata.

"Non è la sensibilità nella monoposto, ma un problema molto specifico che ho dal Canada. Non andrò nei dettagli... (ride imbarazzato, ndr). Adesso sto facendo tantissima fatica. E' da due fine settimana che accade", ha dichiarato Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1.

L'aspetto interessante della vicenda l'ha poi esacerbata proprio Leclerc. Sembra infatti che la Ferrari abbia la soluzione, ma che lo stesso Charles abbia preferito non adottarla subito a Monaco per il tipo di pista che è.

"Penso che la soluzione l'abbiamo. Ma per diverse ragioni non ho voluto provarla qua a Monaco essendo una pista in cui pensavo di ritrovare fiducia, ma sin dalle Libere 1 non è andata così. In Q3 oggi ho provato una combinazione di cose. Non ho paura di dire quando faccio un errore e stavolta sono state diverse cose".

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Alex Bierens de Haan / Getty Images

In tal senso, nei due giri lanciati fatti in Q3, Leclerc ha denotato diverse cose che non hanno funzionato. Un carico aerodinamico minore, perché disturbato dalla presenza di alcune monoposto davanti a lui. Le gomme troppo calde, perché già usate nel primo dei due tentativi. Ma anche una velocità maggiore in certi punti per trovare prestazione che, invece, hanno letteralmente giocato contro al pilota della Rossa.

"Ho trovato 2 o 3 macchine davanti che mi hanno cambiato il carico aerodinamico, perché non era lo stesso che ho di solito. Poi ero già al secondo giro sulla gomma, erano troppo calde. E, in più, ho provato ad avere un po' più di velocità, ma non ho fiducia in questa macchina al momento. Stava andando molto bene fino lì. Io ce la metto tutta, ma quando non c'è la fiducia è troppo rischioso al momento".

Nel corso delle prime 5 uscite stagionali, la Ferrari ha spesso fatto vedere di essere in possesso di uno scatto poderoso allo spegnimento dei semafori che indica il via della gara. Per Leclerc sarà forse una delle poche - se non l'unica - possibilità per migliorare la sua posizione in pista. Lui, però, è realista e pensa che le possibilità siano comunque poche.

"Alla partenza ci ho pensato. Ma la vedo difficile arrivare ai due che abbiamo davanti. Lo spero. Io non parto mai combattuto, ma a Monaco la vedo più difficile che altrove".