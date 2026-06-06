F1 | Hamilton: "Dalla Q1 avevamo troppo carico all'anteriore e ho perso fiducia. Non so cosa sia successo"

Nel momento più delicato e importante dell'intero fine settimana di Monaco, Lewis Hamilton non ha più avvertito la fiducia nella sua SF-26 che, invece, aveva eccome nei tre turni di libere. E questo può essere costato alla Rossa almeno la prima fila.

Un cambio di bilanciamento improvviso, che Hamilton non ha saputo spiegare. Certo, ha provato a modificarlo nel corso delle qualifiche, riuscendo in parte a metterci una pezza. Ma non è stato sufficiente per contendere la pole ad Andrea Kimi Antonelli e la prima fila a Max Verstappen.

"Non credo che abbiamo sbagliato direzione con il setup, questo è il punto", ha spiegato Hamilton al termine delle prove ufficiali di Monaco. "Penso che si sia trattato di modifiche minime, sapete, un millimetro qui, un millimetro là, davvero piccoli aggiustamenti.

Ma dobbiamo davvero capire cosa sia cambiato, perché la macchina era completamente diversa rispetto a prima e, per qualche motivo, non avevo il posteriore. Per gran parte del weekend avevo avuto un buon bilanciamento".

"Credo che, con il passo che avevamo ieri, avremmo potuto essere più vicini, ma Antonelli e Max alla fine hanno fatto segnare dei tempi incredibili, quindi tanto di cappello a loro. Domani spingeremo al massimo, sperando di riuscire a tenere il loro ritmo e, chissà, magari potremo fare una partenza davvero ottima".

Tornando a ciò che non ha funzionato in qualifica, Hamilton continua a sottolineare la stessa cosa: non riesce a capire cosa sia successo. La Rossa aveva risposto in modo mirabile sia nelle libere di venerdì che in quelle di stamattina, salvo poi sciogliersi proprio nel momento meno opportuno.

"Davvero non so cosa sia cambiato. Penso che, per quanto ci riguarda, a parte il desiderio di avere più carico aerodinamico in generale, quando siamo arrivati giovedì abbiamo visto che altri avevano quelle aggiunte particolari all’ala. Noi non le avevamo e questo è stato un po’ sorprendente".

"Come ho detto, il nostro passo sembrava buono. In generale, per andare più forte avevamo bisogno di più aderenza all’anteriore. Ma siamo arrivati alle qualifiche e avevo tantissimo anteriore, tanto che per qualche motivo ho dovuto togliere circa dieci fori di regolazione dall’ala anteriore. Una volta fatto, la macchina è diventata un po’ più gestibile nel mio ultimo giro del Q3, ma avrei avuto bisogno di quel bilanciamento già dall’inizio del Q1 per poi costruire su quella base".

"È tutta una questione di fiducia. Non ce l’avevo; era completamente sparita in Q1 e poi ho cercato di recuperare il più possibile".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Hamilton si è detto abbastanza soddisfatto del risultato, ma avrebbe voluto fare la pole per dedicarla al team.

"Penso di essere relativamente soddisfatto del terzo posto. Ovviamente volevo la pole position e sentivo davvero che il team meritasse finalmente di ottenerla, ma mi sentivo in grado di farcela".

"Sono in un ottimo momento con la macchina, sono in un ottimo momento con la squadra e si vede che ho ancora un buon passo. Non mi manca la velocità e di questo sono davvero grato e felice, nonostante tutti i commenti negativi che sono stati fatti nel corso del tempo. Va bene così; continuo a lavorare sodo, continuerò a presentarmi e continuerò a ottenere risultati".

Guardando alla gara, il 7 volte iridato è stato realista: difficile battere Antonelli e Verstappen, sebbene la Ferrari sia dotata di una partenza eccellente. Mercedes e Red Bull sono migliorate molto in questo fondamentale da inizio stagione, inoltre la prima curva è molto vicina alla partenza e il tracciato è angusto: insomma, servirebbe un vero capolavoro e la complicità involontaria dei rivali per recuperare posizioni.

"Sapete come vanno queste gare, è molto difficile sorpassare. Spero che possiamo fare una partenza davvero buona e magari mettere un po’ di pressione ai primi due. Probabilmente avremmo anche bisogno della pioggia.

Ma nulla è impossibile se continui a mettere pressione. Sarà molto difficile battere questi due: sono due grandi piloti, guidano macchine molto veloci e sono stati rapidissimi per tutto il weekend".

"È un peccato che questa gara sia spesso una processione, nel senso che ci si limita a seguire chi sta davanti. La macchina si surriscalda continuamente, i freni si surriscaldano continuamente, per come è fatto il circuito. Inoltre, di solito c’è una sola sosta, perché le gomme sono molto dure e durano tantissimo.

Ma darò comunque tutto quello che ho e cercherò di mettere loro più pressione possibile, provando anche a costringerli all’errore in alcune curve".