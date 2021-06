F1, Stiria, Libere 3: Hamilton sfida Verstappen

Lewis Hamilton reagisce e porta la Mercedes davanti a tutti nella terza sessione di prove libre del GP di Stiria, il primo dei due che si disputano in Austria in una settimana. Lewis con la W12 è arrivato a 1'04"369 con le gomme soft, risultando luno dei tre piloti che hanno sfondato il muro dell'1'05" pur essendo la pista molto "green" a causa della pioggia della notte.

La Mercedes ha reagito su una pista che sulla carta dovrebbe adattarsi alla Red Bull: il campione del mondo ha lasciato il leader della classifica iridata a due decimi, ma Verstappen ha trovato il traffico di Gasly e Latifi nel giro buono e poi non ha più trovato il grip necessario per mettere la RB16B al comando.

La sfida è apertissima ed entusiasmante perché i piccoli dettagli possono fare la differenza. La novità rispetto a ieri è che nelle prime tre posizioni ci sono due frecce nere: Valtteri Bottas, infatti, si è portato al terzo posto davanti a Sergio Perez con l'altra RB16B. Il finlandese con 1'04"832 ha rifilato un paio di decimi al messiscano che non sembra troppo competitivo nel giro secco. Ricordiamo che Bottas dovrà scontare tre posizioni in griglia per il testacoda in pit lane di ieri.

La sorpresa della mattinata è Yuki Tsunoda quinto con la AlphaTauri: il giapponese si è portato a meno di un decimo dalla Red Bull, segno che il motore Honda in altura spinge sfruttando il turbo e l'ibrido.

Pierre Gasly, che ieri non ha girato nella seconda sessione di prove libere per un problema alla MGU-K del motore 1, è sesto subito attaccato al compagno di squadra. Il francese ha dovuto sostituire il motore elettrico anche sul motore 2, utilizzando così il terzo e ultimo elemento concesso in una stagione senza penalità. Ed è un po' presto...

Dietro all'AlphaTauri che capeggia la classifica degli altri c'è Charles Leclerc che ha messo la Ferrari in settima piazza: la Rossa pare migliorata nel giro secco rispetto a ieri, ma paga quasi un secondo dalla vetta, mentre Carlos Sainz soffre di più e non riesce ad anadare oltre il 13esimo posto.

La Rossa è incalzata dall'Alpine di Fernando Alonso ottimo ottavo, davanti alle due Aston Martin di Lance Stroll e Sebastian Vettel che chiudono la top 10.

In gran spolvere Antonio Giovinazzi 11esimo con l'Alfa Romeo: il pugliese è stato davanti a Carlos Sainz che si è visto cancellare la prestazione migliore.

Esteban Ocon è 12esimo e subisce la supremazia di Alonso in maniera piuttosto netta: aver rinnovato il contratto triennale non è stato positivo.

Bella la prestazione di George Russell capace di sistemare la Williams al 14esimo posto davanti a un rimessivo Kimi Raikkonen, mentre è stata particolarmente brillante la sessione di Mick Schumacher addirittura 16esimo con la Haas a 50 millesimi dall'Alfa di Iceman!

Male le McLaren (ma Norris sarebbe quarto se non si fosse visto togliere il suo miglior tempo): Daniel Ricciardo è 17esimo e l'inglese è 19esimo: fra le due papaya si è infilato Nicholas Latifi con la FW43B, mentre chiude la lista dei tempi Nikita Mazepin, autore di un testacoda alla curva 1.