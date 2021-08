F1, Spa, Libere 2: Verstappen dà spettacolo e poi sbatte!

Andiamo ad analizzare il venerdì di prove libere del Gran Premio del Belgio di Formula 1 in compagnia di Matteo Bobbi e Marco Congiu. In un venerdì dominato da Verstappen - autore anche di un brutto incidente nelle fasi finali della seconda sessione - abbiamo potuto assistere a come l'Eau-Rouge non sia più selettiva come una volta, divenuta con le monoposto moderne una zona da percorrere a gas spalancato fidandosi dell'aerodinamica. I punti selettivi della pista sono diventati altri