MotoGP | Ducati: Marquez con un'ala più grande nel codone al posto dell'"acquasantiera"

La Ducati non ci sta: alla squadra di Borgo Panigale non piace l’idea di cedere lo scettro della supremazia tecnica all’Aprilia nell’ultimo campionato delle MotoGP con i motori mille.

Marc Marquez, infatti, sul circuito del Balaton Park, dove si disputa il GP d’Ungheria, nella FP2 di sabato mattina si è presentato in pista con un codone di nuovo disegno sulla Desmosedici GP26.

Il nove volte campione del mondo ha messo da parte nel retrotreno l’“acquasantiera” per adottare un nuovo profilo alare. Sparito, infatti, il generatore di vortice nella parte inferiore della carena, si osserva che c’è una paratia laterale che si ancora molto più avanti e si estende alla massima larghezza concessa dal regolamento per protendersi verso la coda con un profilo con una maggiore superficie, ma con la stessa corda della versione precedente.

Marc Marquez, Ducati Team, con l'ala posteriore dotata ancora dell'"acquasantiera" Foto di: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

La Ducati, quindi, prova a cambiare il centro di pressione sull’asse posteriore per dare allo spagnolo una moto che assicuri una maggiore confidenza su un tracciato caratterizzato da più curve a sinistra che esaltano, come sappiamo ormai tutti, lo stile di guida di Marc.

Marquez il miglior tempo della FP2 lo ha siglato con la nuova soluzione e l’iberico è riuscito non solo a rimettersi in vetta alla tabella dei tempi, ma ha messo Fabio Di Giannantonio a 136 millesimi. Un segnale importante, visto che Marc ultimamente ha patito una superiorità del pilota romano con la Ducati cliente del team VR46, per quanto ancora claudicante dopo la doppia operazione a piede e spalla.

I numeri sembrano positivi: Pecco Bagnaia, infatti, ha deciso di portarla in Q1...





