F1 | Audi mette il punto: modifiche ai motori 2027 a patto che non si debba toccare l'hardware
Gernot Döllner, amministratore delegato del marchio degli anelli, fissa dei paletti: nessuna rivoluzione dei propulsori per il prossimo anno. C'è la disponibilità a fare delle modifiche a patto di non dover rifare telai, propulsori e cambi. Il controllo dei costì è l'aspetto principale.
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team
Foto di: AG Galli
L’Audi fa sentire la sua voce. A parlare è l’amministratore delegato del marchio dei quattro Anelli, presente nel paddock di Monte Carlo. Il manager tedesco ha preso una chiara posizione sulle modifiche da apportare ai motori 2027. C’è la disponibilità ad andare incontro alle richieste della FIA, ma solo a condizione che non dovranno esserci modifiche strutturali: motori, telai e cambi non dovranno essere rifatti per soddisfare la volontà di modificare la ripartizione della potenza da cinquanta e cinquanta fra unità endotermica e propulsione elettrica per arrivare a 60 e 40.
FIA, F1 e le squadre stanno discutendo la possibilità di trovare una soluzione di compromesso: l’aumento della portata del carburante doveva essere del 14% equivalente ad aumento di potenza di circa 70 cavalli (50 kW), mentre si parla di scendere al 5% di maggiore benzina. L’Audi, insieme a Ferrari e Honda, ha preso posizione contro l’incremento di 70 cavalli, ma sono disposti a trattare.
Gernot Dollner, CEO Audi, è contrario alla rivoluzione dei motori
Foto di: Andy Hone / Motorsport Images
Parlando con un gruppo selezionato di giornalisti, tra cui Motorsport.com, l'amministratore delegato Gernot Döllner ha confermato che Audi preferirebbe non apportare grandi cambiamenti per il 2027.
"La nostra prospettiva è quella di mantenere la stabilità, questa è la nostra chiara visione. L'ingresso in un nuovo contesto come la F1 è uno dei motivi di questa prospettiva. L'altra motivazione è che dobbiamo essere efficienti in termini di costi".
“Questo è l'aspetto più importante per noi – prosegue Dollner -, dobbiamo tenere presente il budget cap. Il nostro percorso di innovazione è forse un po' più ripido perché siamo partiti da una posizione più bassa. E su questo percorso dobbiamo contare sulla stabilità."
Audi potrebbe accettare dei cambiamenti meno radicali che non richiedano modifiche di hardware.
"E’ possibile. Anche in questo caso, il processo è in corso, ed è in buone mani. Facciamo parte del gruppo di lavoro insieme agli altri Costruttori di motori. Spero che nel 2027 avremo una buona soluzione".
Al rifiuto della proposta iniziale FIA, c’è un’apertura alla riduzione del carico aerodinamico di 40-50 punti da associare ad un aumento del flusso di carburante di appena il 5%: si potrebbero raggiungere gli stessi risultati senza rifare tutta la meccanica.
Audi, insomma, vorrebbe dedicare le risorse a migliorare telaio, aerodinamica e cambio per far crescere la squadra gestita da Mattia Binotto, piuttosto che rifare il motore. L’obiettivo è crescere nelle gerarchie della F1 e non continuare solo ad inseguire i migliori...
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