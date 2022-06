F1 | Sainz: "Restiamo calmi e uniti, è ancora lunga"

Carica lettore audio

La mazzata pesante è stata quella del ritiro di Charles Leclerc, che proprio come a Barcellona si è dovuto arrendere quando era al comando del Gran Premio dell'Azerbaijan. A completare una domenica veramente da dimenticare per la Ferrari c'è stato però anche quello di Carlos Sainz.

Cronologicamente, quello del pilota spagnolo è arrivato anticipatamente rispetto a quello del monegasco, dopo appena 9 giri, ma in questo caso la delusione era stata attenuata dal fatto che il figlio d'arte non sembrava potersi inserire nella lotta per la vittoria quando ha accusato un guasto idraulico che ha generato un problema al brake by wire.

Ai microfoni di Sky Sport F1 HD, però, Sainz ha spiegato che nella prima fase della corsa stava amministrando per provare ad allungare il primo stint, quindi non aveva ancora avuto modo di mostrare il suo potenziale nei pochi passaggi che ha completato in quarta posizione.

"Ero in piena gestione delle gomme. La mia strategia era di andare un po' più lungo per vedere se poteva essere un vantaggio con questo caldo, ma quando ho cominciato a spingere ho perso l'idraulica e la mia gara è finita al nono giro", ha detto Sainz.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Quando poi gli è stato domandato se ci fossero delle avvisaglie dei problemi di affidabilità patiti oggi dalla F1-75, ha proseguito: "Eravamo tranquilli, per questo ci ha sorpresi questa situazione. Non so cosa sia successo a Charles, ma nel mio caso è la prima volta che capita un problema di idraulica".

"Sono convinto che la squadra lo guarderà e che impareremo da questo. Siamo una squadra unita ed oggi è normale che non siamo contenti, ma tra cinque giorni andremo in Canada per provare a rifarci".

L'affidabilità ora rischia di essere un campanello d'allarme a Maranello, anche se Carlos ha provato ad invitare tutti alla calma, visto che mancano ancora 14 appuntamenti alla fine del campionato.

"Può essere, ma dobbiamo vedere quali siano stati i problemi nello specifico prima di reagire esageratamente. Dobbiamo stare calmi ed uniti. E' sicuro che non è una bella giornata per tutti i ferraristi, ma il campionato è ancora lungo e penso che ce la possiamo ancora fare. Però dobbiamo rimanere positivi ed uniti", ha concluso.