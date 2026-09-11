Ferrari Challenge | Nel 2027 debutta il formato Endurance

Nel campionato europeo, gli eventi di Misano, Hockenheim e Valencia saranno caratterizzati da due corse da 40 minuti più un giro, ciascuna con un pit stop obbligatorio tra il 15° e il 25° minuto durante il quale vi sarà anche la possibilità del cambio pilota.

Negli altri appuntamenti – Misano, Donington, Spa-Francorchamps e quello che andrà in scena in occasione delle Finali Mondiali - rimarrà invece vigente il formato.

La differenziazione porterà a una diversa assegnazione dei punteggi, con un peso maggiore garantito dagli appuntamenti validi per la classifica Endurance.

Per il 2027 alcune di queste novità saranno introdotte anche nell’altra serie internazionale del campionato del Cavallino Rampante, quella North America.

Con l’introduzione della graduatoria Endurance, il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli amplia ulteriormente le possibilità offerte ai suoi protagonisti, combinando l’immediatezza delle gare sprint con nuove sfide basate su strategia, gestione e durata.