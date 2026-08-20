F1 | Sainz sul rinnovo: "Non sono uno che molla il team nei momenti più difficili. Credo nel futuro della Williams"

Da possibile uomo mercato a pilota fedele il passo è breve, e il tempo impiegato è quello di una firma. Proprio quella firma che Carlos Sainz ha apposto sul contratto che lo legherà alla Williams per le prossime stagioni.

Poche ore fa il madrileno e il team di Grove hanno confermato il rinnovato sodalizio alla vigilia del Gran Premio d'Olanda e oggi, sul tracciato di Zandvoort, Carlos ha parlato per la prima volta della decisione di voler restare in Williams anche per le prossime stagioni.

Una scelta a sorpresa, considerando che del centro gruppo Sainz era senza dubbio il pilota con più appeal. Eppure il futuro a medio-lungo termine che a Grove gli hanno prospettato lo ha convinto a dare di nuovo fiducia alla squadra diretta da James Vowles.

"Penso di aver trascorso gli ultimi mesi cercando di capire, insieme al team, cosa sia successo per portarci nella situazione in cui ci troviamo oggi, che è ovviamente una delusione per tutti coloro che sono coinvolti in questo progetto. Un progetto che, probabilmente, ora ha subito un ritardo rispetto a quanto pensavamo ci sarebbe voluto per tornare al vertice".

"Abbiamo cercato più o meno di capire questo e di vedere cosa stia succedendo dietro le quinte, per assicurarci che non accada di nuovo, e quali siano i piani a medio-lungo termine del team per diventare un giorno una squadra di vertice. Penso che siano proprio i piani a medio-lungo termine a darmi ancora speranza e fiducia sul fatto che possiamo essere competitivi nel prossimo futuro".

"Per me era estremamente importante capire cosa abbia causato questo anno così difficile e cosa stiamo facendo affinché non si ripeta l'anno prossimo. Penso che una cosa fondamentale sia, come squadra e come tutte le persone coinvolte in questo progetto, assicurarci di invertire la rotta già dal prossimo anno e iniziare nuovamente a mostrare un trend positivo in vista della prossima stagione".

Carlos Sainz, Williams Foto di: Pauline Ballet / LAT Images via Getty Images

Carlos ha voluto sottolineare di non avere avuto alcun bisogno di rassicurazioni da parte del team per restare perché, per sua indole, non è solito abbandonare una nave se questa sta incontrando palesi difficoltà.

Non ho voluto rassicurazioni, perché in un certo senso penso che ormai mi conosciate. Non credo faccia parte del mio carattere cambiare squadra proprio quando la situazione è al suo peggio. Penso di aver detto a tutti, già due anni fa, quanto fossi impegnato in questo progetto e quanto fossi entusiasta. E ora, al primo ostacolo sulla strada — un ostacolo enorme, probabilmente più grande di quanto chiunque avrebbe potuto immaginare dopo i podi dello scorso anno — non credo sia da me, dal mio modo di essere, dal mio carattere, cambiare squadra alla prima occasione possibile".

"In fondo, nella mia testa, ho sempre voluto rinnovare, ma ovviamente ero preoccupato e volevo assicurarmi che una cosa del genere non accadesse di nuovo. Dovevo chiaramente tornare da tutti, capire dove siamo, dove abbiamo intenzione di andare e in che modo tutto questo abbia modificato i nostri piani".

Di offerte, Carlos, ne aveva ricevute. Ma aveva deciso di non prenderle in considerazione fino in fondo. La Williams, stando alle sue parole, è sempre stata la sua prima scelta. A oggi queste dichiarazioni suonano come di circostanza, soprattutto dopo la firma fresca sul foglio che si trova tra la documentazione importante nella sede di Grove.

"Non mi sono messo davvero a valutarle fino in fondo perché, come vi ho detto, la mia priorità principale è sempre stata Williams e, come ho detto, il mio obiettivo principale, dopo aver visto il grande passo indietro, era innanzitutto capire perché stesse succedendo tutto questo".

"Voglio essere qui a lungo termine. Voglio capire come possiamo uscire da questa situazione insieme, con questo team, nel minor tempo possibile", ha concluso il madrileno.