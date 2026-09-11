MotoGP | Morbidelli penalizzato per impeding: farà un long lap penalty in gara a Misano

La prima giornata di pista a Misano sembrava essere partita bene per Franco Morbidelli, ma al termine delle Prove andate in scena nel pomeriggio odierno tutto è diventato estremamente più difficile.

Il pilota del team Pertamina Enduro VR46 si è visto comminare una penalità dura da parte dei commissari di gara del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini: un long lap penalty che dovrà scontare nella gara lunga di domenica.

Morbidelli si è reso protagonista di impeding nei confronti di Enea Bastianini, pilota del team Tech3 KTM, nel corso dei primi minuti delle Prove, il secondo turno di pista della classe regina al Marco Simoncelli di Misano.

Morbidelli è rimasto in traiettoria procedendo lentamente. Questo incedere ha danneggiato Bastianini in curva 13 e Franco è stato così penalizzato.

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team Foto di: Danilo Di Giovanni / Getty Images

Il long lap penalty come sanzione è stata così spiegata dal provvedimento ufficiale diramato dai commissari di gara: "Seguendo il protocollo dedicato alle penalità diramato ai team, questo provvedimento è stato comminato per via di un incidente di tipo MGP-SR3: guida lenta e pericolosa durante qualunque sessione".

"Tenendo conto delle numerose infrazioni del pilota nel corso della stagione, la penalità appropriata in questo caso è un long lap penalty".

Secondo il regolamento FIM Grand Prix World Championship, il team Pertamina Enduro VR46 avrà il diritto di fare appello alla Corte d'appello FIM nei confronti della decisione presa dal collegio dei commissari sportivo di MotoGP.

Il comunicato eventuale di appello deve essere presentato entro 60 minuti dalla data e l'ora del comunicato di penalità emesso dai commissari di gara, accompagnato dalla cauzione di 1320 euro.