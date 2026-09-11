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Tappa
WRC Rally Cile

WRC | Rally Cile, PS4-6: Solberg allunga su Evans, che è incalzato dai rivali

Le Toyota proseguono la loro cavalcata, divise ora da 10" e con Fourmaux vicino che ha in scia Ogier e Pajari, mentre Neuville scende sesto. In WRC2 brillano le Lancia di Gryazin e Rossel, incidente nella PS6 per Cachón.

Francesco Corghi
Modificato:
Oliver Solberg, Elliott Edmondson, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Foto di: Toyota Racing

Oliver Solberg ed Elliott Edmondson concludono al comando la Prima Tappa del Rally del Paraguay, dodicesima prova del WRC 2026 che ha visto gli equipaggi tornare a percorrere le strade sterrate già viste in mattinata.

Sempre sotto un cielo assolato con qualche nuvola passeggera, le condizioni delle tratte in alcune sezioni sono decisamente migliorate, mentre in altri punti hanno continuato a rivelarsi insidiose pozzanghere e fanghiglia.

Questo non ha preoccupato la coppia della Toyota, che portandosi a casa il successo cronometrico nella PS6 'Hualqui 2' (16,69km) ha guadagnato un margine di sicurezza di 10"1 sui compagni di squadra Evans/Martin, i quali restano comunque in piazza d'onore con 7"9 di vantaggio sugli inseguitori.

Questi rispondono ai nomi di Fourmaux/Coria, ancora terzi con la loro Hyundai a +18" dalla vetta, ma alle cui spalle stanno velocemente rinvenendo tutti gli altri, cominciando dalle Toyota di Ogier/Landais, saliti quarti grazie alla vittoria nella PS5 'Nuevo Rere 1' (10,76km) e ora a 1"7 dal podio, mentre Pajari/Salminen si sono portati quinti a 2" dai colleghi francesi, con successo cronometrico nella PS4 'Turquía 1' (22,94km).

Pomeriggio invece più difficile per la Hyundai di Neuville/Wydaeghe, scesi sesti a +27"4 dai leader e alle prese con un problema ad un ammortizzatore che non gli ha consentito di rendere al meglio.

Scambio di posizioni tra le Ford di M-Sport: McErlean/Treacy si sono ripresi il settimo posto superando Armstrong/Byrne, che erano saliti davanti ai compagni di marchio, ma entrambe le Puma accusano un ritardo di quasi 2' dal primato e ora vedono avvicinarsi la Hyundai di Lappi/Mälkönen, a trovare pian piano un buon passo dopo le iniziali difficoltà.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai Shell Mobis World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai Shell Mobis World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Foto di: Hyundai

Per quanto concerne la Classe WRC2, al termine della PS5 Gryazin/Aleksandrov mantengono in testa la loro Lancia con 9" di vantaggio sulla Škoda di Virves/Viilo dopo che la PS6 è stata sospesa per un brutto incidente occorso alla Toyota di Cachón/Rozada, trasferiti in elicottero in ospedale per i dovuti controlli. 

Grande rimonta per Rossel/Dunand che hanno agguantato il terzo posto con l'altra Lancia, portandosi a 16"5 dai compagni di squadra e a 7"5 dalla seconda posizione, superando Gill/Brkic (Škoda) e Greensmith/Andersson (Toyota), ancora in quella Top5 dalla quale escono momentaneamente Heller/Allende (Toyota).

La giornata di sabato prevede altre 6 PS, con tre percorsi diversi ripetuti tra mattina e pomeriggio: l'inizio è fissato alle ore 9;08 locali (le 14;08 italiane).

WRC - Rally del Cile: Classifica Generale dopo la PS6

 

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