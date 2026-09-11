WRC | Rally Cile, PS1-3: Solberg ed Evans partono forte, Katsuta già K.O.

Oliver Solberg ed Elliott Edmondson sono i primi leader del Rally del Paraguay, dodicesima prova del WRC 2026 apertasi con le prime tre Prove Speciali del fine settimana, che ne prevede 16 in totale.

I protagonisti del Mondiale questa mattina si sono svegliati con un bel sole ad illuminare i percorsi sterrati resi a tratti molto bagnati e fangosi dalla pioggia caduta nella notte.

Per il momento, la buona notizia è che non si sono verificate le temute forature, come invece avevamo vissuto un paio di settimane fa in Paraguay, tanto che gli organizzatori ed Hankook hanno modificato il regolamento consentendo alle vetture Rally1 di disporre di 36 pneumatici in totale (anziché 28 come di consueto per le gare su terra), mentre per le Rally2 si è deciso di mantenerne 30.

Uno dei potenziali protagonisti è già finito K.O.: parliamo di Takamoto Katsuta, che affiancato da James Fulton (in sostituzione di Aaron Johnston infortunato) alle note, ha commesso un errore in una curva della PS1 'Turquía 1' (22,94km) finendo a cavallo di una scarpata, senza riuscire più a muoversi. Non essendoci spettatori nelle vicinanze per beneficiare di assistenza nella spinta, al duo della Toyota non è rimasto altro che attendere la conclusione della prova per essere recuperato dagli addetti.

Il sopracitato percorso d'apertura ha visto Solberg/Edmondson ottenere il miglior crono e la coppia della Toyota ha poi concluso con due secondi posti nei due successivi, riuscendo a rimettersi per 2"3 davanti ai compagni di marchio Evans/Martin, che vincendo la PS2 'Nuevo Rere 1' (10,76km) erano passati al comando momentaneamente.

Già piuttosto distanti gli altri, con Fourmaux/Coria terzi a +17"7 al volante della migliore Hyundai per il momento, seguiti a 2"7 dai compagni Neuville/Wydaeghe che si sono aggiudicati la PS3 'Hualqui 1' (16,69km) e stanno pian piano recuperando terreno dopo un avvio piuttosto a rilento.

I belgi hanno scavalcato per mezzo secondo in classifica generale Ogier/Landais, che al momento sono in Top5, mentre sesti a +23" dalla vetta troviamo i vincitori delle ultime tre gare, Pajari/Salminen, con la quarta Yaris in scia ai colleghi francesi.

Già oltre il minuto di ritardo le Ford di M-Sport condotte da McErlean/Treacy e Armstrong/Byrne al settimo ed ottavo posto assoluto, con dietro la Hyundai di Lappi/Mälkönen al rientro nella serie e con un bel rischio corso nella PS2, quando con la parte destra della loro i20 N hanno colpito la banchina a bordo strada, senza fortunatamente riportare danni.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, Hyundai Shell Mobis World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto di: Hyundai

In Classe WRC2 partono bene Gryazin/Aleksandrov sulla Lancia, attualmente davanti alla Škoda di Virves/Viilo per 8"1. Duelli serratissimi per il terzo gradino del podio appannaggio di Heller/Allende (Toyota), Gill/Brkic (Škoda) e Greensmith/Andersson (Toyota).

Errori e incertezze tra le PS2-3 hanno fatto perdere tempo alla Toyota di Cachón/Rozada, così come Rossel/Dunand con la seconda Lancia che ha sbagliato nella seconda prova scivolando oltre la Top5.

Nel pomeriggio gli equipaggi ripeteranno i tre percorsi appena conclusi, con inizio previsto per le ore 15;09 locali (le 20;09 italiane).

WRC - Rally del Cile: Classifica Generale dopo la PS3