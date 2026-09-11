MotoGP | Martín: "Per quello che ho passato, quando faccio time attack se non sono al 100% preferisco essere prudente"

Il leader del campionato del mondo ha "osservato da lontano" la battaglia tra i suoi due immediati inseguitori, Marc Márquez e Marco Bezzecchi, nella lotta per il tempo all'inizio del Gran Premio di San Marino questo venerdì.

Il pilota di Aprilia Racing Team non è stato particolarmente veloce nella ricerca del giro rapido e alla fine della giornata è passato in Q2, decimo, per appena 14 millesimi.

"Per un pelo", ha riconosciuto quanto fosse tirata la sua qualificazione. "È stata una giornata di sensazioni contrastanti, al mattino con la gomma media mi sono trovato molto bene, la moto andava come volevo ed ero vicino ai primi. Sapevo che nel pomeriggio le sensazioni potevano cambiare con la morbida, per questo ho iniziato già dall'inizio con quella mescola e si è confermato, mi sono sentito persino peggio di quanto mi aspettassi. Sono problemi che avevo già a inizio anno, con gomma morbida nel time attack soffro più degli altri. Lavoreremo su questo con il team. Ma per quanto riguarda il ritmo non credo di essere così lontano da quelli davanti, penso di poter essere nella lotta, ma per farlo devo migliorare il mio 'time attack'", ha riassunto la giornata il pilota Aprilia.

Tuttavia, l'impressione è che Marco Bezzecchi e Marc Márquez siano, almeno oggi, un passo davanti al resto, nonostante ciò Martin crede di poter essere lì come ritmo.

"Sì, credo di sì. Marco è vero che lo vedo un pochino davanti, ma sul ritmo non mi vedo molto indietro. Il tema oggi è stata la gomma posteriore morbida, devo capire meglio come farla lavorare bene".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Su una pista tecnica, Martín non perde particolarmente in nessun settore. "Con Marco perdo pochissimo in tutte le curve, ma se vedi i dati ti sorprenderesti: sembra che faccia tutto bene in ogni parziale, ma poi, alla fine del giro, ho perso quattro decimi. Sono molti dettagli", spiega. "Se il team riuscirà ad aiutarmi un po', tutto sarà più semplice e potrò essere più tranquillo".

Le 21 pole ottenute dallo spagnolo con Ducati Team contrastano con le due che ha con Aprilia, ma al di là degli infortuni e della differenza di moto, si percepisce che a Martín manca qualcosa che invece aveva con la sua moto precedente.

"Mi manca continuare a conoscere l'Aprilia, ci sono circuiti in cui sembra di no, ma la moto cambia molto rispetto all'anno scorso. Quando si tratta di attaccare, forse prima anche senza essere al cento per cento riuscivo a portarlo a termine, ma ora preferisco prevenire un po', sicuramente per tutto quello che ho passato. Se ho tutto chiaro e sono fiducioso, posso puntare alla pole, altrimenti preferisco finire il giro e pensare alla gara", dice Martín, che appare molto tranquillo.

"Evidentemente non mi è indifferente, ma tutto quello che ho passato mi ha fatto maturare e sono più tranquillo, è quello che ho imparato dopo tanti infortuni, sono più sereno", ha concluso il tuttora leader del campionato.