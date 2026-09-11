MotoGP | Misano, Prove: Bezzecchi risponde a Marquez e mette l'Aprilia davanti a quattro Ducati

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Perché Comprarla e Perché No, sabato vi presentiamo il restyling

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Perché Comprarla e Perché No, sabato vi presentiamo il restyling

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Il pilota dell'Aprilia sfiora il record della pista e precede di poco di più di un decimo il campione del mondo in carica, che apre un poker di Rosse di cui fanno parte anche il fratello Alex ed i due piloti della VR46. Buono il 7° tempo di Marini, mente Martin centra la Q2 al pelo, chiudendo 10° per soli 14 millesimi. Notte fonda per Bagnaia.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi ha risposto a Marc Marquez nelle pre-qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP. Dopo essere stato beffato per pochi millesimi nella sessione inaugurale, il pilota dell'Aprilia si è preso la vetta della classifica in quella pomeridiana, arrivando a sfiorare il record del tracciato di Misano.

A pochi secondi dal termine, il riminese ha fermato il cronometro infatti su un tempo 1'30"144, a poco più di un decimo dal primato di Pecco Bagnaia, che quindi sembra destinato a crollare nelle qualifiche di domattina.

Il duello tra lui ed il pilota della Ducati è proseguito sul filo dei millesimi, perché il campione del mondo in carica ha chiuso a poco più di un decimo, pur non essendo riuscito a migliorare il proprio 1'30"247 nel secondo time attack.

Le Ducati però sono parse particolarmente a loro agio in generale, perché alle spalle di quella con il #93 c'è quella del fratello Alex, a sua volta staccato di appena 185 millesimi per il Gresini Racing. Ma rispetto a stamani hanno dato una scalata decisa alla classifica anche le due Desmosedici GP della Pertamina Enduro VR46, che sono in quarta ed in quinta posizione con Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli.

Dopo aver faticato fino a quando si è lavorato a livello di passo, quando erano fuori dalla top 10, le KTM hanno trovato un bel colpo di reni con Pedro Acosta, che si è arrampicato fino alla sesta posizione in 1'30"488. Tra le altre cose, lo "Squalo di Mazarron" ha offerto anche un ottimo gancio a Pol Espargaro, che sostituisce l'infortunato Maverick Vinales sulla RC16 di Tech3 ed è riuscito a piazzarsi nono.

Tra le moto austriache si sono infilate due Honda, con un Luca Marini che sulla pista di casa è parso particolarmente pimpante oggi ed è riuscito a sfoderare un 1'30"640 che gli è valso la settima posizione, appena 14 millesimi davanti alla RC213V griffata LCR affidata a Johann Zarco.

Alla fine ha potuto tirare un bel sospiro di sollievo invece il leader iridato Jorge Martin che, nonostante un paio di giri cancellati per track limits nel finale, è riuscito a portare la sua Aprilia in Q2 con il decimo tempo, beffando per appena 14 millesimi la KTM Tech3 di Enea Bastianini.

Nonostante il miglior tempo di Bezzecchi, le Aprilia quindi sono parse meno brillanti del previsto, perché l'altra RS-GP di Raul Fernandez (la sola di Trackhouse, complice l'infortunio di Ai Ogura) sarà costretta a passare dalla Q1, non essendo andato oltre al 12° posto.

Dopo una FP1 che aveva lasciato ben sperare, è stato piuttosto importante il passo indietro mostrato dalla Yamaha di Fabio Quartararo, arretrata fino al 16° posto e con un ritardo di oltre un secondo dalla vetta.

"El Diablo" comunque se la passa meglio di un Pecco Bagnaia che in questo momento sembra veramente allo sbando. Il tre volte campione del mondo è 21°, con alle sue spalle solamente le due M1 di Jack Miller e Toprak Razgatlioglu, ma soprattutto con distacco di 1"3. Ad impressionare ancora di più però sono i sette decimi che paga nei confronti della Ducati che lo precede, nonostante Fermin Aldeguer sarà costretto come lui a passare dalla Q1 di domattina.

La classifica delle Pre-Qualifiche

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 25

1'30.144

   168.849  
2 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 23

+0.103

1'30.247

 0.103 168.657  
3 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 27

+0.185

1'30.329

 0.082 168.504  
4 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 25

+0.241

1'30.385

 0.056 168.399  
5 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 21

+0.271

1'30.415

 0.030 168.343  
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 24

+0.344

1'30.488

 0.073 168.207  
7 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 24

+0.496

1'30.640

 0.152 167.925  
8 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 27

+0.510

1'30.654

 0.014 167.899  
9 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 23

+0.530

1'30.674

 0.020 167.862  
10 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 26

+0.546

1'30.690

 0.016 167.833  
11 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 24

+0.560

1'30.704

 0.014 167.807  
12 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 26

+0.572

1'30.716

 0.012 167.785  
13 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 22

+0.614

1'30.758

 0.042 167.707  
14 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 26

+0.715

1'30.859

 0.101 167.521  
15 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 25

+0.799

1'30.943

 0.084 167.366  
16 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 26

+1.034

1'31.178

 0.235 166.935  
17 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 25

+1.119

1'31.263

 0.085 166.779  
18 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 21

+1.137

1'31.281

 0.018 166.746  
19 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 19

+1.315

1'31.459

 0.178 166.422  
20 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 23

+1.423

1'31.567

 0.108 166.225  
21 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 19

+1.927

1'32.071

 0.504 165.315  
Guarda i risultati completi

 

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