MotoGP | Misano, Prove: Bezzecchi risponde a Marquez e mette l'Aprilia davanti a quattro Ducati

Marco Bezzecchi ha risposto a Marc Marquez nelle pre-qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP. Dopo essere stato beffato per pochi millesimi nella sessione inaugurale, il pilota dell'Aprilia si è preso la vetta della classifica in quella pomeridiana, arrivando a sfiorare il record del tracciato di Misano.

A pochi secondi dal termine, il riminese ha fermato il cronometro infatti su un tempo 1'30"144, a poco più di un decimo dal primato di Pecco Bagnaia, che quindi sembra destinato a crollare nelle qualifiche di domattina.

Il duello tra lui ed il pilota della Ducati è proseguito sul filo dei millesimi, perché il campione del mondo in carica ha chiuso a poco più di un decimo, pur non essendo riuscito a migliorare il proprio 1'30"247 nel secondo time attack.

Le Ducati però sono parse particolarmente a loro agio in generale, perché alle spalle di quella con il #93 c'è quella del fratello Alex, a sua volta staccato di appena 185 millesimi per il Gresini Racing. Ma rispetto a stamani hanno dato una scalata decisa alla classifica anche le due Desmosedici GP della Pertamina Enduro VR46, che sono in quarta ed in quinta posizione con Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli.

Dopo aver faticato fino a quando si è lavorato a livello di passo, quando erano fuori dalla top 10, le KTM hanno trovato un bel colpo di reni con Pedro Acosta, che si è arrampicato fino alla sesta posizione in 1'30"488. Tra le altre cose, lo "Squalo di Mazarron" ha offerto anche un ottimo gancio a Pol Espargaro, che sostituisce l'infortunato Maverick Vinales sulla RC16 di Tech3 ed è riuscito a piazzarsi nono.

Tra le moto austriache si sono infilate due Honda, con un Luca Marini che sulla pista di casa è parso particolarmente pimpante oggi ed è riuscito a sfoderare un 1'30"640 che gli è valso la settima posizione, appena 14 millesimi davanti alla RC213V griffata LCR affidata a Johann Zarco.

Alla fine ha potuto tirare un bel sospiro di sollievo invece il leader iridato Jorge Martin che, nonostante un paio di giri cancellati per track limits nel finale, è riuscito a portare la sua Aprilia in Q2 con il decimo tempo, beffando per appena 14 millesimi la KTM Tech3 di Enea Bastianini.

Nonostante il miglior tempo di Bezzecchi, le Aprilia quindi sono parse meno brillanti del previsto, perché l'altra RS-GP di Raul Fernandez (la sola di Trackhouse, complice l'infortunio di Ai Ogura) sarà costretta a passare dalla Q1, non essendo andato oltre al 12° posto.

Dopo una FP1 che aveva lasciato ben sperare, è stato piuttosto importante il passo indietro mostrato dalla Yamaha di Fabio Quartararo, arretrata fino al 16° posto e con un ritardo di oltre un secondo dalla vetta.

"El Diablo" comunque se la passa meglio di un Pecco Bagnaia che in questo momento sembra veramente allo sbando. Il tre volte campione del mondo è 21°, con alle sue spalle solamente le due M1 di Jack Miller e Toprak Razgatlioglu, ma soprattutto con distacco di 1"3. Ad impressionare ancora di più però sono i sette decimi che paga nei confronti della Ducati che lo precede, nonostante Fermin Aldeguer sarà costretto come lui a passare dalla Q1 di domattina.