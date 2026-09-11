MotoGP | Bezzecchi: "Avrei preferito avere un feeling migliore che il miglior tempo. Devo migliorare il T2 e il T4"

Modo migliore per concludere la prima giornata di pista non avrebbe potuto esserci: Marco Bezzecchi ha firmato il miglior tempo nelle Prove, ovvero il secondo turno del Gran Premio di San Marino di MotoGP, avvicinandosi al record della pista.

Il risultato ha fatto piacere al romagnolo, che è ancora in recupero fisico dopo gli incidenti di Assen e del Sachsenring. La spalla continua a dare segnali positivi: ormai sembra davvero nella parte finale della guarigione completa. Il ginocchio, invece, continua a essere un fastidio importante per Marco.

"Sono contento di com'è andata la giornata, è stato un buon inizio del weekend", ha detto Bezzecchi al termine delle Prove. "Era l'obiettivo della squadra e il mio. E' stato comunque difficile perché la moto si muove tantissimo e questo mi fa soffrire in termini di sensazioni che in termini fisici".

"Non è tanto questione di spalla, perché sono abbastanza contento da quel punto di vista, finalmente ho sentito un miglioramento vero. Piuttosto per quanto riguarda il ginocchio, che purtroppo continua a farmi male. Però tutto sommato è stata una buona giornata e dovremo lavorare e sistemare tante cose per domani".

"E' la prima volta da quando sono tornato in sella che sento la spalla stare realmente meglio. Non tanto per il dolore, perché quello è scemato già dopo l'operazione dopo che sono stati inseriti un ferro e 37 viti. A quel punto l'osso non si muove più. Il problema sono tutti i muscoli attorno. Da Silverstone ho avuto una piccola ricaduta per lo sforzo eccessivo. Oggi, invece, è andata bene. Il ginocchio invece è più o meno sempre nella stessa situazione. Per questo è solo questione di tempo e sarebbe bello sapere quanto durerà. Sarebbe bello che mi passasse adesso".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Danilo Di Giovanni / Getty Images

Passando a valutare le prestazioni di oggi, il pilota di Aprilia Racing non ha nascosto che avrebbe preferito avere un feeling migliore più che fare il miglior tempo. Questo significa che il lavoro da fare in vista di domani sarà importante, anche perché ci sarà da limare qualche decimo tra T2 e T4, ovvero i settori in cui Marco ha mostrato di faticare di più nei confronti dei diretti rivali.

"Avrei preferito avere un buon feeling più che fare il miglior tempo oggi nelle condizioni in cui siamo. Però spero ci sia margine e il nostro obiettivo è migliorare il più possibile in vista di domani. La pista migliorerà, ma già oggi le sue condizioni erano molto buone".

"Sappiamo che dobbiamo migliorare al T2, ma anche al T4. Ho visto che Marquez è molto veloce al T4. Al T2 tanti sono più veloci di me. C'è tanto da migliorare e devo dire che anche nel primo e nel terzo settore c'è qualcosa da limare. Ma il T2 e il T4 sono i settori dove servono i miglioramenti più evidenti".

Per quanto riguarda la Sprint di domani, Bezzecchi non ha voluto scoprire le carte riguardo le gomme da usare. Soft e Media al posteriore hanno mostrato di avere un ottimo comportamento sull'asfalto di Misano. Per ciò che riguarda le altre Aprilia, invece, queste si sono dimostrate lontane, ma Bezzecchi non si fida.

"Non sappiamo ancora che gomme usare in gara. Vanno bene tutte e due e aspetteremo domani, all'ultimo momento, per prendere questa decisione".

"Le altre Aprilia sono lontane? E' solo venerdì, non preoccupatevi. Vedrete che domani ci saranno tutte. Noi cerchiamo di pensare a noi, lavoriamo al nostro massimo al box e cercheremo di capire tutte le cose che si possono migliorare. Quello che fanno gli altri lo vedremo quando sarà ora".