F1 | Ferrari: l'ADUO2 resta a casa per altri controlli e Leclerc gira con un'unità disponibile

La Ferrari non ha portato a Madrid il motore ADUO2 con cui Charles Leclerc ha avuto l’incidente alla curva Parabolica nel corso del secondo giro del GP d’Italia. I tecnici del Cavallino hanno giudicato salvo lo 067/6 dotato del secondo pacchetto di modifiche concesse dalla FIA, ma non si sono presi il rischio di montarlo per il GP di Spagna sulla SF-26 del monegasco secondo quanto rivelato da Autoracer.it.

La ragione è molto semplice: il regolamento di F1 vieta la messa in moto dell’unità che non può essere toccata in tutte le sue molte parti omologate. Dai controlli strutturali esterni non sarebbero emerse rotture, ma l’intenzione è di effettuare verifiche più approfondite con i raggi X per vedere se non ci sono piccoli danni che potrebbero non essere stati diagnosticati.

Logica, quindi, la decisione di non rischiare l’ADUO2 nella capitale spagnola: la pista di Madring è nuova e i piloti hanno la necessità di girare il più a lungo possibile, mentre i tecnici hanno bisogno di raccogliere i dati per deliberare un setup che dovrà essere molto di compromesso per combinare le esigenze di tratti molto lenti con quelli veloci.

Il circuito di Madring si trova a 667 metri di altitudine

La capitale iberica, fra l’altro, si trova a 667 metri sul livello del mare, un’altitudine simile a quella del Red Bull Ring in Austria e il turbo più... corposo potrebbe favorire un migliore riempimento del sistema di sovralimentazione per l'aria leggermente rarefatta.

Un piccolo inconveniente alla power unit nelle libere del venerdì avrebbe rischiato di compromettere la preparazione del GP e, saggiamente, è stato deciso di rimandare alle FP1 di Baku il rientro del motore sotto osservazione.

Leclerc, quindi, disporrà di un motore ADUO1 e lo staff in pista potrà valutare quale sarà l’effettiva differenza di prestazione di questa unità con l’ADUO2 che, invece, potrà utilizzare regolarmente Lewis Hamilton.

Nessuno ne parla, specie dopo la figuraccia di Monza, ma nella Scuderia c’è l’ambizione di fare bene a Madrid, per cui ci sono varie opzioni ancora da valutare. Il tracciato, infatti, potrebbe andare incontro alle caratteristiche della SF-26: serve un carico aerodinamico medio-alto e l’asfalto non dovrebbe assicurare un elevato valore di grip che potrebbe favorire chi ha un’ottima trazione in uscita dalle curve.

La Ferrari di Leclerc dopo il botto alla Parabolica nel GP d'Italia Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Il valore di downforce dovrebbe contare più dell’efficienza (vedremo ricomparire i flap aggiuntivi sugli attuatori delle ali mobili) e la rossa dovrebbe risentire meno del gap di potenza dal V6 Mercedes poiché ci sono 22 curve e le possibilità di ricarica della batteria sono decisamente più concrete che a Monza.

Hamilton e Leclerc dovranno puntare molto al giro secco, perché una buona qualifica su un circuito dove sarà quasi impossibile sorpassare, potrebbe essere determinante. Se le cose, invece, non dovessero andare per il verso giusto, non sarebbe da escludere che Charles smarchi un secondo motore con l’ADUO2 (disponibile nella scorta), pagando la prima penalità per l’introduzione della quinta unità stagionale, ma assicurandosi la provvista per concludere il campionato senza altre sorprese.