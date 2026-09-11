Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | Russell: "Le ultime gare sono state le migliori della mia stagione, ma Kimi è semplicemente più veloce"

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Russell: "Le ultime gare sono state le migliori della mia stagione, ma Kimi è semplicemente più veloce"

MotoGP | Gresini scalda il cuore: la livrea per Misano è la replica di quella di Marco Simoncelli

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Gresini scalda il cuore: la livrea per Misano è la replica di quella di Marco Simoncelli

F1 | Ferrari: l'ADUO2 resta a casa per altri controlli e Leclerc gira con un'unità disponibile

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Ferrari: l'ADUO2 resta a casa per altri controlli e Leclerc gira con un'unità disponibile

MotoGP | Bezzecchi esclusivo: "Sarà 2 Aprilia contro Marquez? Non è mai 2 contro 1. È più un tutti contro tutti"

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Bezzecchi esclusivo: "Sarà 2 Aprilia contro Marquez? Non è mai 2 contro 1. È più un tutti contro tutti"

Porsche dice addio a Bugatti Rimac per 1 miliardo di euro

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Porsche dice addio a Bugatti Rimac per 1 miliardo di euro

MotoGP | Martín: "Vedo Márquez e Bez con un piccolo vantaggio, ma non rischierò di farmi male per guadagnare qualcosa"

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Martín: "Vedo Márquez e Bez con un piccolo vantaggio, ma non rischierò di farmi male per guadagnare qualcosa"

F1 | Leclerc: "Ho esagerato in curva 2. Ne ho parlato con Lewis. Sappiamo cosa evitare nel futuro"

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Leclerc: "Ho esagerato in curva 2. Ne ho parlato con Lewis. Sappiamo cosa evitare nel futuro"

MotoGP | Bezzecchi: "Fare calcoli? Non sono un matematico. Io faccio il pilota"

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Bezzecchi: "Fare calcoli? Non sono un matematico. Io faccio il pilota"
Ultime notizie
Formula 1 GP di Spagna

F1 | Ferrari: l'ADUO2 resta a casa per altri controlli e Leclerc gira con un'unità disponibile

Il motore coinvolto nel crash alla Parabolica da Charles sarà verificato ai raggi X e potrebbe tornare attivo solo a Baku. Un eventuale problema nelle libere di Madrid avrebbe pregiudicato l'intero weekend del monegasco. Giusta la scelta del Cavallino che ha diverse opzioni da giocarsi...

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Dettaglio tecnico Ferrari SF-26

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26

Foto di: Federico Basile / AG Photo

La Ferrari non ha portato a Madrid il motore ADUO2 con cui Charles Leclerc ha avuto l’incidente alla curva Parabolica nel corso del secondo giro del GP d’Italia. I tecnici del Cavallino hanno giudicato salvo lo 067/6 dotato del secondo pacchetto di modifiche concesse dalla FIA, ma non si sono presi il rischio di montarlo per il GP di Spagna sulla SF-26 del monegasco secondo quanto rivelato da Autoracer.it. 

La ragione è molto semplice: il regolamento di F1 vieta la messa in moto dell’unità che non può essere toccata in tutte le sue molte parti omologate. Dai controlli strutturali esterni non sarebbero emerse rotture, ma l’intenzione è di effettuare verifiche più approfondite con i raggi X per vedere se non ci sono piccoli danni che potrebbero non essere stati diagnosticati. 

Logica, quindi, la decisione di non rischiare l’ADUO2 nella capitale spagnola: la pista di Madring è nuova e i piloti hanno la necessità di girare il più a lungo possibile, mentre i tecnici hanno bisogno di raccogliere i dati per deliberare un setup che dovrà essere molto di compromesso per combinare le esigenze di tratti molto lenti con quelli veloci. 

Il circuito di Madring si trova a 667 metri di altitudine

Il circuito di Madring si trova a 667 metri di altitudine

La capitale iberica, fra l’altro, si trova a 667 metri sul livello del mare, un’altitudine simile a quella del Red Bull Ring in Austria e il turbo più... corposo potrebbe favorire un migliore riempimento del sistema di sovralimentazione per l'aria leggermente rarefatta. 

Un piccolo inconveniente alla power unit nelle libere del venerdì avrebbe rischiato di compromettere la preparazione del GP e, saggiamente, è stato deciso di rimandare alle FP1 di Baku il rientro del motore sotto osservazione.  

Leclerc, quindi, disporrà di un motore ADUO1 e lo staff in pista potrà valutare quale sarà l’effettiva differenza di prestazione di questa unità con l’ADUO2 che, invece, potrà utilizzare regolarmente Lewis Hamilton.  

Nessuno ne parla, specie dopo la figuraccia di Monza, ma nella Scuderia c’è l’ambizione di fare bene a Madrid, per cui ci sono varie opzioni ancora da valutare. Il tracciato, infatti, potrebbe andare incontro alle caratteristiche della SF-26: serve un carico aerodinamico medio-alto e l’asfalto non dovrebbe assicurare un elevato valore di grip che potrebbe favorire chi ha un’ottima trazione in uscita dalle curve.  

La Ferrari di Leclerc dopo il botto alla Parabolica nel GP d'Italia

La Ferrari di Leclerc dopo il botto alla Parabolica nel GP d'Italia

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Il valore di downforce dovrebbe contare più dell’efficienza (vedremo ricomparire i flap aggiuntivi sugli attuatori delle ali mobili) e la rossa dovrebbe risentire meno del gap di potenza dal V6 Mercedes poiché ci sono 22 curve e le possibilità di ricarica della batteria sono decisamente più concrete che a Monza.  

Hamilton e Leclerc dovranno puntare molto al giro secco, perché una buona qualifica su un circuito dove sarà quasi impossibile sorpassare, potrebbe essere determinante. Se le cose, invece, non dovessero andare per il verso giusto, non sarebbe da escludere che Charles smarchi un secondo motore con l’ADUO2 (disponibile nella scorta), pagando la prima penalità per l’introduzione della quinta unità stagionale, ma assicurandosi la provvista per concludere il campionato senza altre sorprese.  

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Leclerc: "Ho esagerato in curva 2. Ne ho parlato con Lewis. Sappiamo cosa evitare nel futuro"

Top Comments
More from
Franco Nugnes

F1 | Leclerc: "Ho esagerato in curva 2. Ne ho parlato con Lewis. Sappiamo cosa evitare nel futuro"

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Leclerc: "Ho esagerato in curva 2. Ne ho parlato con Lewis. Sappiamo cosa evitare nel futuro"

F1 | Hamilton: "Mi sono chiarito con Fred e anche con Charles c'è stato un faccia a faccia"

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Hamilton: "Mi sono chiarito con Fred e anche con Charles c'è stato un faccia a faccia"

F1 | Ricorso Audi: Tsunoda andava penalizzato a Monza perché doveva partire dalla pit lane

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Ricorso Audi: Tsunoda andava penalizzato a Monza perché doveva partire dalla pit lane
More from
Charles Leclerc

F1 | Vasseur: “Il mio compito è proteggere la squadra. Ho chiesto ai piloti di fare lo stesso”

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Vasseur: “Il mio compito è proteggere la squadra. Ho chiesto ai piloti di fare lo stesso”

F1 | Il motore Ferrari ADUO2 conferma di non essere un game changer. Per colmare il gap si guarda al 2027

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Il motore Ferrari ADUO2 conferma di non essere un game changer. Per colmare il gap si guarda al 2027

F1 | Vasseur: "Dobbiamo lavorare come team per massimizzare il potenziale a Madrid"

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Vasseur: "Dobbiamo lavorare come team per massimizzare il potenziale a Madrid"
More from
Ferrari

Ferrari Challenge | Riparte da Budapest la caccia ai titoli Europe 2026

Ferrari Challenge
Ferrari Challenge
Ferrari Challenge | Riparte da Budapest la caccia ai titoli Europe 2026

WEC | La Ferrari completa le prove con le 499P 2026 e 2027 ad Austin

WEC
WEC
WEC | La Ferrari completa le prove con le 499P 2026 e 2027 ad Austin

F1 | Leclerc non va in penalità a Madrid, ma quale Ferrari vedremo dopo la delusione di Monza?

Formula 1
Formula 1
Italia
F1 | Leclerc non va in penalità a Madrid, ma quale Ferrari vedremo dopo la delusione di Monza?

Ultime notizie

F1 | Russell: "Le ultime gare sono state le migliori della mia stagione, ma Kimi è semplicemente più veloce"

Formula 1
F1 Formula 1
GP di Spagna
F1 | Russell: "Le ultime gare sono state le migliori della mia stagione, ma Kimi è semplicemente più veloce"

MotoGP | Gresini scalda il cuore: la livrea per Misano è la replica di quella di Marco Simoncelli

MotoGP
MtGP MotoGP
San Marino
MotoGP | Gresini scalda il cuore: la livrea per Misano è la replica di quella di Marco Simoncelli

F1 | Ferrari: l'ADUO2 resta a casa per altri controlli e Leclerc gira con un'unità disponibile

Formula 1
F1 Formula 1
GP di Spagna
F1 | Ferrari: l'ADUO2 resta a casa per altri controlli e Leclerc gira con un'unità disponibile

MotoGP | Bezzecchi esclusivo: "Sarà 2 Aprilia contro Marquez? Non è mai 2 contro 1. È più un tutti contro tutti"

MotoGP
MtGP MotoGP
San Marino
MotoGP | Bezzecchi esclusivo: "Sarà 2 Aprilia contro Marquez? Non è mai 2 contro 1. È più un tutti contro tutti"