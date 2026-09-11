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Formula 1 GP di Spagna

F1 | Madrid, Libere 2: Mercedes brilla ancora con Antonelli. Poi ci sono le due Ferrari a un decimo

Mercedes chiude davanti anche in FP2 con Antonelli al comando, mentre Ferrari resta vicina, staccata di un solo decimo con Leclerc 2° e Hamilton 3°. La Racing Bulls sorprende con Lindblad, protagonista nel bene e nel male con un testacoda che lo ha portato contro le barriere. Più staccata la McLaren, solo settima con Piastri.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Modificato:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Madrid è la grande novità del calendario 2026, ma il venerdì ha offerto un copione dal sapore di un classico, con la Mercedes davanti e gli altri a inseguire. Come in FP1, infatti, c’è una W17 al comando nel secondo turno di libere, ma questa volta il miglior tempo non porta la firma di George Russell bensì di Andrea Kimi Antonelli, autore di un 1:33.662.

In realtà l’italiano avrebbe potuto abbassare ulteriormente il riferimento, perché si stava migliorando nel primo settore, ma la bandiera rossa causata da Arvid Lindblad, finito contro le barriere con la sua Racing Bulls, gli ha impedito di completare il giro.

La sensazione è che la soft, anche dopo un primo tentativo, se raffreddata correttamente, mantenga ancora margine per un secondo giro lanciato. Un’indicazione utile soprattutto in ottica gara, e non è un caso che diverse squadre abbiano scelto di effettuare il long run proprio sulla mescola più morbida, per capire se esista il potenziale per una singola sosta sfruttando quel compound nella prima parte di gara o sul finale.

In alternativa, si potrebbe puntare sulla combinazione media‑hard per andare sul sicuro. Al momento sembra più un tema di gestione termica che di degrado puro, anche perché l’asfalto è molto liscio.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Alle spalle della Mercedes c’è la Ferrari, seconda con Charles Leclerc e terza con Lewis Hamilton, con un gap molto simile tra i due, poco più di un decimo. I riferimenti ricalcano quanto visto nella prima sessione: la Rossa è molto efficace nel primo intertempo, raggiunge velocità di punta elevate e superiori a quelle della Mercedes, segnale che utilizza più energia in quel tratto.

La situazione si ribalta nella seconda metà del tracciato, dove è Mercedes ad avere la meglio, anche in zone di percorrenza che richiedono buon carico aerodinamico. È forse questa la sorpresa più grande del venerdì, come se la Stella avesse puntato non solo sulle velocità di punta, ma anche su una vettura più stabile in curva per dare fiducia ai piloti. Sulla base di questi riferimenti non deve quindi sorprendere che Antonelli abbia il record nel tratto finale, quello più guidato.

Nei prossimi giorni il grip aumenterà in maniera importante e per le squadre sarà fondamentale capire come far evolvere la vettura in termini di setup, cercando di anticipare il miglioramento delle condizioni della pista. Tra i top team si è inserita anche una sorpresa, la Racing Bulls di Arvid Lindblad, protagonista nel bene e nel male.

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Il britannico ha chiuso a meno di due decimi e mezzo dal miglior crono di Antonelli, ma è stato suo malgrado autore dell’unica bandiera rossa della seconda sessione, finendo a muro nel secondo settore nella curva che segue la Monumental dopo aver perso il posteriore in inserimento. Il pilota della Racing Bulls precede George Russell, quinto, che ha faticato a migliorarsi con la mescola più tenera.

Sesto tempo per Max Verstappen con la Red Bull, a quattro decimi, mentre delude un po’ la McLaren, che molti ritenevano potesse essere una delle favorite per questo weekend, dato che il tracciato richiede comunque un buon livello di carico. Sia in FP1 che in FP2 la vettura di Woking è sembrata soffrire soprattutto in termini di velocità di punta, perdendo due decimi e mezzo nel primo settore, e nel resto del giro non è scattata quella scintilla per chiudere il gap, in particolare nella parte conclusiva come invece nel caso Mercedes.

Oscar Piastri non è andato oltre il settimo tempo, a oltre mezzo secondo da Andrea Kimi Antonelli, mentre Lando Norris, solitamente molto a suo agio su piste dalla natura cittadina, non ha potuto disputare la seconda sessione a causa di un problema che ha richiesto la sostituzione del cambio. Uno stop forzato che non aiuta, soprattutto su una pista nuova dove serve girare con continuità.

Dall’ottavo posto in poi la classifica si allunga, con il gap che sale ben oltre il secondo. Chiudono la top 10 Yuki Tsunoda con l’altra Racing Bulls, a conferma della bontà della RB (anche se a otto decimi dal crono del compagno), Esteban Ocon con la Haas, piacevole sorpresa del secondo turno, e Liam Lawson con l’altra Red Bull. Appena fuori dalla top 10 l’Alpine di Pierre Gasly e le due Audi di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto.

FP2

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Telaio Motore Giri Tempo Distacco Gomme km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 24

1'33.662

   S 208.092
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 26

+0.113

1'33.775

 0.113 S 207.842
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 23

+0.149

1'33.811

 0.036 S 207.762
4 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 15

+0.228

1'33.890

 0.079 S 207.587
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 25

+0.337

1'33.999

 0.109 S 207.346
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 22

+0.401

1'34.063

 0.064 S 207.205
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 24

+0.538

1'34.200

 0.137 S 206.904
8 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 26

+1.096

1'34.758

 0.558 S 205.686
9 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 26

+1.205

1'34.867

 0.109 S 205.449
10 New Zealand L. Lawson Red Bull Racing 30 Red Bull Red Bull 21

+1.276

1'34.938

 0.071 S 205.296
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 21

+1.297

1'34.959

 0.021 S 205.250
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 22

+1.398

1'35.060

 0.101 S 205.032
13 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 25

+1.508

1'35.170

 0.110 S 204.795
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 26

+1.541

1'35.203

 0.033 S 204.724
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 22

+2.224

1'35.886

 0.683 S 203.266
16 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 25

+2.629

1'36.291

 0.405 S 202.411
17 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 16

+3.118

1'36.780

 0.489 S 201.388
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 22

+3.274

1'36.936

 0.156 S 201.064
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 24

+3.533

1'37.195

 0.259 S 200.528
20 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 20

+3.611

1'37.273

 0.078 S 200.368
21 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 24

+4.065

1'37.727

 0.454 S 199.437
22 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 2

 

   M  
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