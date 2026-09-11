MotoGP | Misano, Libere 1: Marquez beffa Bezzecchi a tempo scaduto, Martin è 8°

Chi si aspettava un duello tra Marc Marquez e Marco Bezzecchi a Misano sarà contento di vedere com'è andata la prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP, perché davanti a tutti ci sono proprio il pilota della Ducati e quello dell'Aprilia, separati tra loro da appena 60 millesimi.

Per buona parte della sessione, è stato il portacolori della Casa di Noale a dettare il ritmo, mostrandosi molto costante anche dal punto di vista del passo. Proprio a tempo scaduto, sotto alla bandiera a scacchi, è stato però il campione del mondo in carica a piazzare la zampata che gli è valsa l'1'31"468 con cui è balzato davanti al riminese di un soffio.

All'ultimo giro poi è riuscito a dare una bella scalata alla classifica anche Raul Fernandez, che con un 1'31"601 ha portato in terza posizione con l'unica Aprilia del Trackhouse Racing presente a Misano, visto che il suo compagno di squadra Ai Ogura è stato ancora costretto a dare forfait a causa dell'infortunio al pollice.

Quarto tempo per l'altro Marquez, il fratello Alex, che per lunghi tratti è stato l'unico che ha dato la sensazione di poter reggere il ritmo di Bezzecchi, ma poi ha chiuso a 180 millesimi con la sua Ducati del Gresini Racing.

Fino a qui ci sono i piloti che hanno ottenuto le loro prestazioni continuando con le gomme usate, poi arriva un terzetto che invece ha montato un'anteriore soft nuova per l'ultimo run. Ad aprirlo c'è la Honda LCR di Johann Zarco in 1'31"650, seguito 28 millesimi più indietro dalla KTM di Pedro Acosta, autore anche di una scivolata alla curva 1 nelle prime fasi.

Questo gruppetto si chiude poi con la Honda di Luca Marini, ma alle sue spalle ha utilizzato una gomma anteriore nuova, ma nel suo caso media, anche il leader iridato Jorge Martin, che occupa l'ottava piazza in una classifica che vede la top 8 tutta racchiusa in appena 267 millesimi.

Non male anche la prestazione di Fabio Quartararo, che dopo diversi weekend complicati è riuscito a riportare la Yamaha nella top 10 con il nono tempo in 1'31"870, giusto davanti alla Ducati della Pertamina Enduro VR46 di Fabio Di Giannantonio, che invece ha iniziato il fine settimana abbastanza in sordina, chiudendo decimo a poco più di mezzo secondo.

Gli altri italiani invece sono tutti più attardati, a partire da Franco Morbidelli, arrivato al suo ultimo Gran Premio italiano da pilota di MotoGP, che si è piazzato 13° con la Ducati della Pertamina Enduro VR46. Un paio di posizioni più indietro troviamo invece la KTM Tech3 di Enea Bastianini.

Anche su una pista che storicamente gli è stata sempre amica, sembra prospettarsi un altro weekend complicato infine per Pecco Bagnaia, perché il pilota della Ducati si ritrova relegato in 18° posizione, staccato di poco meno di un secondo dalla GP26 gemella.