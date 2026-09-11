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MotoGP | Misano, Libere 1: Marquez beffa Bezzecchi a tempo scaduto, Martin è 8°

Il pilota della Ducati prende il comando di una classifica cortissima sotto alla bandiera a scacchi, precedendo di appena 60 millesimi un Bezzecchi che sembra messo molto bene a livello di passo. I primi otto sono tutti in 267 millesimi e questo gruppetto si chiude con il leader Martin. Ancora in difficoltà Bagnaia, 18° a poco meno di un secondo.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Marc Marquez, Ducati Team

Chi si aspettava un duello tra Marc Marquez e Marco Bezzecchi a Misano sarà contento di vedere com'è andata la prima sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP, perché davanti a tutti ci sono proprio il pilota della Ducati e quello dell'Aprilia, separati tra loro da appena 60 millesimi.

Per buona parte della sessione, è stato il portacolori della Casa di Noale a dettare il ritmo, mostrandosi molto costante anche dal punto di vista del passo. Proprio a tempo scaduto, sotto alla bandiera a scacchi, è stato però il campione del mondo in carica a piazzare la zampata che gli è valsa l'1'31"468 con cui è balzato davanti al riminese di un soffio.

All'ultimo giro poi è riuscito a dare una bella scalata alla classifica anche Raul Fernandez, che con un 1'31"601 ha portato in terza posizione con l'unica Aprilia del Trackhouse Racing presente a Misano, visto che il suo compagno di squadra Ai Ogura è stato ancora costretto a dare forfait a causa dell'infortunio al pollice.

Quarto tempo per l'altro Marquez, il fratello Alex, che per lunghi tratti è stato l'unico che ha dato la sensazione di poter reggere il ritmo di Bezzecchi, ma poi ha chiuso a 180 millesimi con la sua Ducati del Gresini Racing.

Fino a qui ci sono i piloti che hanno ottenuto le loro prestazioni continuando con le gomme usate, poi arriva un terzetto che invece ha montato un'anteriore soft nuova per l'ultimo run. Ad aprirlo c'è la Honda LCR di Johann Zarco in 1'31"650, seguito 28 millesimi più indietro dalla KTM di Pedro Acosta, autore anche di una scivolata alla curva 1 nelle prime fasi. 

Questo gruppetto si chiude poi con la Honda di Luca Marini, ma alle sue spalle ha utilizzato una gomma anteriore nuova, ma nel suo caso media, anche il leader iridato Jorge Martin, che occupa l'ottava piazza in una classifica che vede la top 8 tutta racchiusa in appena 267 millesimi.

Non male anche la prestazione di Fabio Quartararo, che dopo diversi weekend complicati è riuscito a riportare la Yamaha nella top 10 con il nono tempo in 1'31"870, giusto davanti alla Ducati della Pertamina Enduro VR46 di Fabio Di Giannantonio, che invece ha iniziato il fine settimana abbastanza in sordina, chiudendo decimo a poco più di mezzo secondo.

Gli altri italiani invece sono tutti più attardati, a partire da Franco Morbidelli, arrivato al suo ultimo Gran Premio italiano da pilota di MotoGP, che si è piazzato 13° con la Ducati della Pertamina Enduro VR46. Un paio di posizioni più indietro troviamo invece la KTM Tech3 di Enea Bastianini.

Anche su una pista che storicamente gli è stata sempre amica, sembra prospettarsi un altro weekend complicato infine per Pecco Bagnaia, perché il pilota della Ducati si ritrova relegato in 18° posizione, staccato di poco meno di un secondo dalla GP26 gemella.

La classifica della FP1

Tutte le statistiche
 
Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Speed Trap
1 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 18

1'31.468

   166.405 298
2 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 19

+0.060

1'31.528

 0.060 166.296 301
3 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 19

+0.133

1'31.601

 0.073 166.164 295
4 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 18

+0.180

1'31.648

 0.047 166.078 300
5 France J. Zarco Team LCR 5 Honda 18

+0.182

1'31.650

 0.002 166.075 299
6 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 17

+0.210

1'31.678

 0.028 166.024 298
7 Italy L. Marini Honda HRC 10 Honda 19

+0.254

1'31.722

 0.044 165.944 300
8 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 89 Aprilia 20

+0.267

1'31.735

 0.013 165.921 297
9 France F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 18

+0.402

1'31.870

 0.135 165.677 292
10 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 19

+0.509

1'31.977

 0.107 165.484 297
11 Spain P. Espargaro Tech 3 44 KTM 19

+0.537

1'32.005

 0.028 165.434 300
12 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 18

+0.659

1'32.127

 0.122 165.215 296
13 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 16

+0.703

1'32.171

 0.044 165.136 297
14 Turkey T. Razgatlioglu Pramac Racing 7 Yamaha 18

+0.737

1'32.205

 0.034 165.075 292
15 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 17

+0.753

1'32.221

 0.016 165.047 297
16 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 20

+0.761

1'32.229

 0.008 165.032 300
17 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 16

+0.900

1'32.368

 0.139 164.784 295
18 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 17

+0.993

1'32.461

 0.093 164.618 298
19 Spain J. Mir Honda HRC 36 Honda 16

+1.153

1'32.621

 0.160 164.334 296
20 Brazil D. Moreira Team LCR 11 Honda 20

+1.170

1'32.638

 0.017 164.304 299
21 Spain A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 11

+1.854

1'33.322

 0.684 163.099 295
Guarda i risultati completi

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