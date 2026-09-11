Morbidelli: "Nel 2018 avevo la paura di perdere la MotoGP, poi ho imparato a metterla da parte"

Misano è sempre un posto speciale per i piloti italiani, e a maggior ragione per i piloti della VR46 Riders Academy, che vivono tutti nel raggio di pochi chilometri. Questa volta però lo è ancora di più per Franco Morbidelli, perché il GP di San Marino e della Riviera di Rimini di quest'anno sarà il suo ultimo in MotoGP su una pista italiana.

Proprio questa settimana, la Pertamina Enduro VR46 ha infatti annunciato che "Franky" lascerà la squadra a fine stagione, per far spazio all'arrivo di Nicolò Bulega. Tra le altre cose, per lui si prospetta un vero e proprio scambio con il pilota reggiano, visto che nel suo futuro c'è la Ducati ufficiale in SBK, anche se per il momento ha preferito non parlare del suo futuro: "Sono eccitato per Misano. Dobbiamo eccitarci un passo alla volta", ha detto per schivare le domande dei giornalisti presenti a Misano, tra cui quelli di Motorsport.com.

Poi non ha potuto nascondere che un piccolo impatto emotivo c'è questo fine settimana, come è inevitabile che sia: "Il Gran Premio di Misano è sempre un evento speciale per tutti i piloti italiani. Quest’anno, per me, c'è un motivo in più che lo rende speciale, perché sarà il mio ultimo Gran Premio in Italia in MotoGP. Spero di fare bene, spero di riuscire a fare bene questo fine settimana, vedremo. C'è davvero un punto interrogativo al riguardo, ma speriamo di dare il meglio di noi. Potremo divertirci un po' in pista, vedremo".

Nonostante le voci fossero abbastanza insistenti, Morbidelli ha spiegato di non aver mai avuto realmente paura di perdere il posto sulla griglia. Anzi, ha rivelato che l'unico momento in cui aveva avuto questo timore era stato nell'anno del suo esordio con la Honda della Marc VDS, poi quella paura è riuscito sempre a togliersela dalla testa.

Franco Morbidelli, VR46 Racing Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Nel 2018 avevo paura di lasciare la MotoGP, perché quando sono entrato i risultati non arrivavano. Soprattutto durante il primo anno, è una cosa che ti può spaventare. Ma con il passare degli anni ho imparato a mettere da parte la paura. Direi che il 2022 è stato l'anno più difficile per me. Ma nel 2018 ero molto giovane. Mi presentavo nella categoria da campione del mondo della Moto2 e mi aspettavo di ottenere un certo tipo di prestazione. Invece, ovviamente, non è andata così, perché il livello in MotoGP è completamente diverso. Ero giovane, avevo 23 anni e ora ne ho 31. Non sono vecchio, ma ho più esperienza".

Quando poi gli è stato domandato in cosa abbia acquisito più esperienza in questi nove anni nella classe regina, non ha avuto grossi dubbi: "Sicuramente il mio approccio. Sono diventato sempre più un professionista ed un'atleta dedito al mio sport, mentre quando avevo 23 anni era tutto solo un gioco".

E' curioso però che abbia minimizzato l'impatto del lavoro fatto con la VR46 Riders Academy per questa maturazione: "Credo che il modo in cui viene percepita l’Academy, e sicuramente forse anche a causa del nome, sia quello di una scuola e di un gruppo di insegnanti. Ma non è affatto così. Forse, come potete vedere in alcuni video, ci divertiamo insieme, ci alleniamo insieme, ci godiamo insieme lo sport più bello del mondo. Il modo di essere di una persona però rimane più o meno lo stesso. Non siamo tutti uguali, siamo noi stessi. Quindi, se qualcuno è più giocoso, allora è così. Se qualcuno è più serio, magari come era Pecco quando era un bambino, allora è così".

Non ha avuto molti dubbi, infine, su quale sia stato l'apice di questa avventura, arrivato proprio in Romagna nell'anno in cui è stato vice-campione del mondo: "Il momento più bello è la mia vittoria qui a Misano nel 2020. Quello è stato il momento più bello, non cambierei niente", ha concluso.