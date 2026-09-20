MotoGP | Martin può sorridere dopo l'Austria: allunga in classifica e non dovrà operarsi al braccio
Il pilota dell'Aprilia è arrivato questo fine settimana al GP d'Austria in seconda posizione, a pari punti con Marc Marquez, e ne esce con 12 punti di vantaggio su quello della Ducati e "recuperato" dal problema fisico al braccio che non dovrà essere operato come temeva prima di arrivare al Red Bull Ring.
C'è una doppia buona notizia per Jorge Martin, fuori e dentro la pista. La prima notizia, forse la più importante per il prosieguo della stagione, è la conferma che il pilota madrileno non dovrà finire sotto i ferri questo lunedì per risolvere la sindrome compartimentale rimediata a Misano. La seconda è il ritorno in vetta al Mondiale: grazie ai 32 punti incassati sui 37 disponibili nel weekend, il pilota della Ducati torna ad allungare in classifica generale su Marc Marquez.
"Sembra incredibile, ma la prima cosa che ci tengo a fare è congratularmi con Pedro Acosta. Ha lottato tantissimo in questi anni per centrare il primo successo in MotoGP e sono davvero felice per lui" ha dichiarato Martín a caldo.
La festa, tuttavia, non è potuta essere totale. Sul tracciato, Martin non ha mai avuto un reale margine di manovra per agganciare uno scatenato Acosta, apparso a tutti gli effetti imbattibile per l'intera durata della gara.
"Per lui era qualcosa in più di una semplice vittoria, aveva tantissima fame di vincere ed era davvero difficile superarlo. Ci ho provato, ho puntato alla vittoria e al massimo risultato questo fine settimana, quindi finire secondo è un motivo per essere felici", ha raccontato lo spagnolo per l'Aprilia.
"Pensavo che restando dietro a Pedro sarei riuscito a risparmiare un po' le gomme e la benzina, invece è stato il contrario, al punto che per poco non mi riprendeva il mio compagno di squadra (Marco Bezzecchi, che ha tagliato il traguardo a un solo decimo). Ieri ho vinto la Sprint e oggi sono arrivato secondo, è un ottimo risultato. Ora ho tanta voglia di iniziare la tournée asiatica".
Mariín ha sofferto di un problema di intorpidimento al braccio destro a Misano, una settimana fa, mentre si trovava al comando della corsa, perdendo fino a cinque posizioni. Questa domenica doveva decidere se operarsi l'indomani per risolvere il problema di sindrome compartimentale.
Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
"Sto meglio, ogni gara richiede uno sforzo enorme, sono tanti giri e la MotoGP è davvero molto esigente dal punto di vista fisico. Stanca molto e sono arrivato al limite, ma rientra nella normalità, nei parametri che mi aspettavo", ha spiegato, escludendo l'ipotesi del tavolo operatorio.
"Ora come ora non mi passa neanche per la testa di operarmi, che mi aprano il braccio o altro. Riposerò qualche giorno, perché dopo lo sforzo di Misano non ho recuperato al cento per cento".
Nello sport la rimonta non si completa finché non si supera l'avversario, non quando lo si aggancia, e Martin ha dimostrato coraggio nel difendersi e non solo nel riconquistare la leadership, ma anche nell'allungare a 12 punti di vantaggio su Marquez, che ha chiuso quinto.
"Non mi aspettavo questo fine settimana di battere le Ducati, che qui sono sempre le chiare favorite. La leadership in classifica va e viene, è una cosa che ho imparato con gli anni. Non do importanza al fatto di essere leader adesso: l'importante è andare sempre a punti, tirare fuori il massimo da ogni weekend. Questo è stato un Gran Premio come quello di Silverstone, con un ricco bottino di punti, ed è questo l'obiettivo: sommare sempre e il giorno in cui, speriamo, avremo l'opportunità di giocarci il campionato, bisognerà tirare fuori un po' più i denti", ha concluso il pilota Aprilia.
Condividi o salva questo articolo
MotoGP | Finalmente Acosta: Pedro centra la sua prima vittoria al Red Bull Ring davanti alle due Aprilia
MotoGP | Martin è in versione "Martinator" in Austria, ora lo deve capitalizzare al massimo
MotoGP | Martin: "L'attacco di Marc era un po' al limite, ma me l'aspettavo e sono stato bravo a non perdere la testa"
MotoGP | Bezzecchi: "Il sorpasso su Martin? Volevo dire che ci sono ancora, ma lui e Acosta erano più veloci"
MotoGP | L'Austria ospita l'ultimo test Pirelli della stagione per i piloti titolari
MotoGP | Red Bull Ring, Warm-Up: Bezzecchi precede Marquez, Acosta cade di nuovo
Ultime notizie
MotoGP | Mondiale: Martin allunga a +12 su Marquez, Bezzecchi ora è a -42. Aprilia torna in testa al Costruttori
Historic Minardi Day, il decennale si conferma un successo: oltre 20.000 appassionati e 34 F1
MotoGP | Acosta come Leclerc: ha la stessa fame che riesce a superare anche il mezzo
MotoGP | Vinales torna in pista: lunedì girerà nei test con la KTM per valutare il recupero della spalla
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments