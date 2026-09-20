MotoGP | Martin può sorridere dopo l'Austria: allunga in classifica e non dovrà operarsi al braccio

C'è una doppia buona notizia per Jorge Martin, fuori e dentro la pista. La prima notizia, forse la più importante per il prosieguo della stagione, è la conferma che il pilota madrileno non dovrà finire sotto i ferri questo lunedì per risolvere la sindrome compartimentale rimediata a Misano. La seconda è il ritorno in vetta al Mondiale: grazie ai 32 punti incassati sui 37 disponibili nel weekend, il pilota della Ducati torna ad allungare in classifica generale su Marc Marquez.

"Sembra incredibile, ma la prima cosa che ci tengo a fare è congratularmi con Pedro Acosta. Ha lottato tantissimo in questi anni per centrare il primo successo in MotoGP e sono davvero felice per lui" ha dichiarato Martín a caldo.

La festa, tuttavia, non è potuta essere totale. Sul tracciato, Martin non ha mai avuto un reale margine di manovra per agganciare uno scatenato Acosta, apparso a tutti gli effetti imbattibile per l'intera durata della gara.

"Per lui era qualcosa in più di una semplice vittoria, aveva tantissima fame di vincere ed era davvero difficile superarlo. Ci ho provato, ho puntato alla vittoria e al massimo risultato questo fine settimana, quindi finire secondo è un motivo per essere felici", ha raccontato lo spagnolo per l'Aprilia.

"Pensavo che restando dietro a Pedro sarei riuscito a risparmiare un po' le gomme e la benzina, invece è stato il contrario, al punto che per poco non mi riprendeva il mio compagno di squadra (Marco Bezzecchi, che ha tagliato il traguardo a un solo decimo). Ieri ho vinto la Sprint e oggi sono arrivato secondo, è un ottimo risultato. Ora ho tanta voglia di iniziare la tournée asiatica".

Mariín ha sofferto di un problema di intorpidimento al braccio destro a Misano, una settimana fa, mentre si trovava al comando della corsa, perdendo fino a cinque posizioni. Questa domenica doveva decidere se operarsi l'indomani per risolvere il problema di sindrome compartimentale.

Jorge Martín, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Sto meglio, ogni gara richiede uno sforzo enorme, sono tanti giri e la MotoGP è davvero molto esigente dal punto di vista fisico. Stanca molto e sono arrivato al limite, ma rientra nella normalità, nei parametri che mi aspettavo", ha spiegato, escludendo l'ipotesi del tavolo operatorio.

"Ora come ora non mi passa neanche per la testa di operarmi, che mi aprano il braccio o altro. Riposerò qualche giorno, perché dopo lo sforzo di Misano non ho recuperato al cento per cento".

Nello sport la rimonta non si completa finché non si supera l'avversario, non quando lo si aggancia, e Martin ha dimostrato coraggio nel difendersi e non solo nel riconquistare la leadership, ma anche nell'allungare a 12 punti di vantaggio su Marquez, che ha chiuso quinto.

"Non mi aspettavo questo fine settimana di battere le Ducati, che qui sono sempre le chiare favorite. La leadership in classifica va e viene, è una cosa che ho imparato con gli anni. Non do importanza al fatto di essere leader adesso: l'importante è andare sempre a punti, tirare fuori il massimo da ogni weekend. Questo è stato un Gran Premio come quello di Silverstone, con un ricco bottino di punti, ed è questo l'obiettivo: sommare sempre e il giorno in cui, speriamo, avremo l'opportunità di giocarci il campionato, bisognerà tirare fuori un po' più i denti", ha concluso il pilota Aprilia.