MotoGP | Bagnaia: "È chiaro quello che non riesco a fare, ma è impossibile capire perché"

Il ritorno in pista dopo la pausa estiva è stato davvero complicato per Pecco Bagnaia, che nelle due gare di Silverstone ed Aragon si è trovato a fare i conti con una Ducati che non riusciva più a guidare come avrebbe voluto, ma soprattutto senza riuscire a trovare un'apparente spiegazione. La speranza del piemontese era che Misano, la sua pista di casa, potesse essere una sorta di panacea per i suoi male, ma la situazione è addirittura degenerata.

Il tre volte iridato infatti ha chiuso la giornata di venerdì in 19° posizione, con alle sue spalle solamente le Yamaha di Jack Miller e Toprak Razgatlioglu. Ma ad impressionare non è tanto il distacco di oltre 1"3 nei confronti del miglior tempo di Marco Bezzecchi, quanto che questo sia praticamente il gap dal record della pista, che lo stesso Pecco aveva realizzato due anni fa con l'amata GP24.

"E' estremamente chiaro cosa non faccio rispetto agli altri, quanto impossibile da capire il perché. Sono quello che decelera meno di tutte le Ducati, ma sono anche quello che mette più forza sul freno. Nonostante questo, non la riesco a fermare. Sono anche quello che tende ad usare il gas meglio per gestire l'accelerazione, ma sono anche quello che accelera meno. Anche la squadra non riesce ad identificare il motivo", ha spiegato Bagnaia quando ha incontrato a fine giornata i giornalisti, tra cui quelli di Motorsport.com.

"Oggi sono state veramente innumerevoli le volte che ho rischiato di cadere anche andando piano, quindi è una situazione molto difficile, che si è complicata molto nelle ultime tre gare, perché da Silverstone in avanti non siamo più riusciti a fare niente, ed è molto strano", ha aggiunto.

Oggi ha provato a fare esperimenti di qualsiasi tipo, "copiando" anche la messa a punto dei suoi compagni di marchio, ma anche questo non ha portato ad alcun tipo di miglioramento.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Danilo Di Giovanni / Getty Images

"Siamo tutti simili a livello di set-up. Proprio per cercare di capire perché va così la mia moto, ho provato sia il set-up che l'elettronica di Marc e Alex, ma va sempre uguale. Non è quello il problema. E' da Silverstone che la moto fa proprio cose strane e non riusciamo a capire perché. Tra l'altro, è così con entrambe le moto".

Pensare quindi di trovare l'asso nella manica per entrare in Q2 domani non è affatto semplice: "Diciamo che la situazione è talmente critica che un miglioramento può arrivare. Quando devi cercare il pelo nell'uovo è più difficile, quando invece devi sparare nel mucchio è più facile. Però diciamo che i problemi sono simili a quelli dell'inizio dell'anno, ma moltiplicati per dieci. Sono tre gare che non posso guidare e appena provo a fare qualcosa in più cado".

"Oggi o mi partiva in ingresso senza freno o quando toccavo il gas non avevo la moto stabile, quindi è molto difficile per me, soprattutto su una pista come questa, sulla quale sono sempre andato forte anche nelle situazioni più complicate. E' molto difficile sia per me che per il team".

Infine, gli è stato domandato se avesse fatto una comparativa con il giro record del 2024 e la replica è stata: "L'ho fatto, comparandolo con chi è davanti adesso. Guidavo proprio bene…", ha concluso con un sorriso abbastanza amaro.