F1 | Verstappen: "Grande doppietta con un pizzico di fortuna"

Una vittoria netta, mai messa in discussione – agevolata anche dal doppio ritiro della Ferrari – e che mette Max Verstappen nella condizione di prendere il largo in classifica piloti.

Il pilota della Red Bull, dopo un inizio di stagione reso complicato dal doppio zero del Bahrain e dell’Australia, sembra aver trovato la quadra. Se in qualifica Max ancora non riesce a trovare la piena fiducia nella sua RB18, in gara il campione del mondo si trasforma e la prova è arrivata quest’oggi a Baku.

Dopo aver percorso le prime fasi di gara in terza posizione, alle spalle di Sergio Perez e Charles Leclerc, il campione del mondo è riuscito a salire al comando complice anche una gestione gomme stranamente troppo aggressiva da parte del messicano.

Una volta in prima posizione per Max tutto è filato liscio. Perez non ha mai rappresentato un pericolo per l’olandese ed il ritiro di Leclerc con il motore in fumo ha consentito a Verstappen di gestire la gara con tranquillità.

Il quinto successo stagionale, il quinto consecutivo per la Red Bull, ha consentito a Max di consolidare ulteriormente il suo vantaggio in classifica. L’olandese è adesso saldamente al comando con 150 punti seguito da Perez a quota 129, mentre Leclerc, complice il ritiro di Barcellona e quello odierno, è scivolato in terza piazza con 116 punti.

“Chiaramente questa vittoria non compensa quella sfumata lo scorso anno, però oggi abbiamo avuto un ottimo passo” ha dichiarato Verstappen a fine gara facendo riferimento a quanto accaduto nel 2021 quando l’esplosione della posteriore sinistra nelle battute conclusive lo ha privato di una vittoria che sembrava ormai nelle sue mani.

“Sono riuscito a gestire le gomme, a passare al comando ed ho avuto anche un po' di fortuna con il ritiro delle Ferrari” ha poi proseguito Max che ha ammesso come il successo odierno sia stato agevolato anche dai problemi patiti dal monegasco.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“Ad ogni modo oggi la vettura era davvero ottima. Sono felice di come si è comportata e del bilanciamento. Oggi siamo riusciti a conquistare una doppietta ed è una bellissima giornata per noi”.

Già la prossima settimana si tornerà in pista per disputare il GP del Canada. Verstappen e la Red Bull arriveranno a Montreal da favoriti, ma il campione del mondo predica prudenza.

“Ogni weekend è diverso da quello precedente. Bisogna essere precisi, puntare su piccole cose per gestire tutto al meglio. È chiaro però che in ogni gara tutto può cambiare”.