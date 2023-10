F1 | Ricciardo rientra ad Austin: "Sto bene, ma la AT04 è diversa"

Daniel Ricciardo ha assaporato il ritorno in Formula 1 tra Belgio e Olanda, ma la frattura di un metacarpo della mano sinistra patita a Zandvoort lo ha tenuto di nuovo fuori dai giochi per quasi due mesi. Ora, però, è giunto il momento di tornare.

Questo fine settimana il pilota australiano dell'AlphaTauri torna titolare del suo sedile in una delle due AT04 del team faentino, mirabilmente preso in prestito da Liam Lawson che non ha certo fatto rimpiangere la sua assenza.

Il biondo talento neozelandese torna a sedersi in panchina, in attesa di eventuali sviluppi in casa Red Bull (leggasi: il futuro di Sergio Perez, sempre più in bilico). Ricciardo ritrova la Formula 1, ritrova la sua squadra e, soprattutto, una monoposto molto diversa da quella che aveva lasciato al momento dell'incidente nella prima sopraelevata di Zandvoort.

La cosa più importante, però, è che sia tornato e che sia guarito del tutto dalla frattura che lo ha portato ad allenarsi meno del previsto, se non al simulatore di Milton Keynes.

"È bello essere tornati! La mia mano va molto meglio e il simulatore è stato un modo utile per valutarla", ha dichiarato Daniel alla vigilia del Gran Premio degli Stati Uniti che si terrà questo weekend al Circuit of the Americas di Austin, Texas.

"L'ho provato nella settimana prima del Qatar, ma non sentivo che era al massimo del suo potenziale, quindi ho trascorso il resto della settimana nel Regno Unito, passando più tempo al simulatore, e sono arrivato a un punto in cui mi sentivo pronto a partire. La mia forma fisica generale è buona, perché ho continuato ad allenarmi il più possibile, anche se ovviamente per un po' non ho potuto fare molto con la mano o il braccio sinistro".

Daniel Ricciardo dolorante alla mano sinistra dopo l'incidente in Curva 3 nelle Libere 2

"È stato sicuramente frustrante guardare le ultime gare, soprattutto perché ero arrivato a un punto in cui ero così pronto a ripartire e a gareggiare, e poi ho fatto due GP e ho dovuto mettere di nuovo in 'pausa', ma in realtà il tempo senza gare è passato abbastanza velocemente".

Nel corso di alcune trasferte asiatiche - il gruppo di gare mandato in archivio la scorsa settimana - Ricciardo ha voluto essere presente al muretto del suo team proprio per capire meglio come andasse la AT04 dotata di aggiornamenti.

"L'auto attuale è un po' cambiata dall'ultima volta che l'ho guidata, ma la simulazione è stata utile per avere un'idea delle modifiche e degli aggiornamenti apportati. Ho sentito un po' il loro effetto, ma è una di quelle cose che penso, una volta in pista, sentirò appieno. Ero presente a Singapore quando l'hanno provata per la prima volta ed è stato interessante ascoltare il feedback e i commenti, che sono stati per lo più positivi. Quindi, non vedo l'ora di provare in prima persona".

"Per quanto riguarda questo fine settimana, Austin mi è sempre piaciuta. È un circuito molto particolare per i tempi moderni e le ondulazioni e i dossi lo rendono fisico. Ti mette a dura prova, ma credo che questo mi piaccia. Mi piace la sfida. Inoltre, molti degli apici sono piuttosto larghi, quindi ci sono alcune curve particolari che rendono il tracciato eccezionale e si fanno notare", ha concluso il 34enne australiano.

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 Photo by: Red Bull Content Pool