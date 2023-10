F1 | Alpine: calciatori e giocatori di NFL tra i nuovi finanziatori

A giugno, la casa madre del Gruppo Renault ha annunciato di aver venduto una quota del 24% della sua squadra ad un gruppo di investitori in cambio di 200 milioni di euro. La valutazione dell'intera struttura è stata di 900 milioni di euro.

Il consorzio è composto da Otro Capital, RedBird Capital Partners e Maximum Efforts Investments - quest'ultimo guidato dagli attori hollywoodiani Ryan Reynolds e Rob McElhenny, che sono anche proprietari del Wrexham AFC, oltre all'attore Michael B Jordan, anch'egli indicato come co-investitore.

Otro Capital ha rivelato che una serie di star dello sport ha contribuito a questo investimento da 200 milioni di sterline.

Tra questi, il quattro volte campione di golf Rory McIlroy, il pugile medaglia d'oro olimpica e due volte campione del mondo dei pesi massimi, Anthony Joshua, e l'ex giocatore del Chelsea e del Manchester United, Juan Mata.

Nell'elenco figura anche Trent Alexander-Arnold. È tangenzialmente legato a Otro Capital, poiché il suo partner di investimento RedBird Capital Partners detiene la terza quota di Fenway Sports Group, che possiede il Liverpool, suo club di Premier League.

Alexander-Arnold, che ha assistito a diverse gare di F1 nelle ultime stagioni, ha dichiarato: "Sono entusiasta di unirmi al gruppo di Otro Capital come investitore dell'Alpine F1 insieme a mio fratello Tyler".

"Avendo assistito alle gare di Formula 1 come tifoso, amo l'ambiente ad alta pressione del paddock e ho potuto constatare in prima persona quanto il team Alpine sia incredibilmente impressionante".

"Il nostro obiettivo comune come gruppo di investimento è quello di contribuire al suo successo sulla griglia di partenza, in un momento in cui la F1 sta affrontando un'incredibile crescita come sport".

Pierre Gasly, Alpine A523, in the pits Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Come calciatore, capisco l'importanza del lavoro di squadra, dell'innovazione e della determinazione per raggiungere gli obiettivi".

Tra i nuovi finanziatori di alto profilo figurano anche i giocatori di football americano dei Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes (due volte MVP del Super Bowl), Travis Kelce (doppio vincitore del Super Bowl) e Roger Ehrenberg, fondatore di Eberg Capital, che è azionista dei Miami Marlins e del Real Salt Lake.

Un comunicato della società Otro Capital recita: "L'aggiunta di questi atleti internazionali, vincitori di campionati ed investitori sportivi, rafforzerà la partnership strategica di Otro Capital con Alpine F1, combinando competenze di alto livello in diverse aree dell'ecosistema sportivo e portando Alpine F1 a raggiungere un mondo di nuovi fan".

I nuovi investitori contribuiranno a far conoscere Alpine F1 a livello mondiale ed integreranno ulteriormente i contributi di Otro Capital in settori quali media, sponsorizzazione, biglietteria, hospitality, gestione dei diritti commerciali, licenze e merchandising".

"Otro Capital è entusiasta di dare il benvenuto a questi nuovi partner strategici nel suo attuale gruppo di investitori di primo piano in Alpine F1, che comprende RedBird Capital Partners, Maximum Effort Investments, la famiglia Huntsman e Main Street Advisors".