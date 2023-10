F1 | Haas ad Austin con una livrea speciale per la VF-23 rivista

Il Gran Premio degli Stati Uniti rappresenterà un appuntamento importante per la Haas, non solo perché sarà la gara di casa per la scuderia americana, ma anche perché sarà il primo con il nuovo pacchetto tecnico.

Infatti, dopo aver visto che i progressi con l'attuale concept non davano i risultati sperati, gli ingegneri della Haas hanno scelto di cambiare completamente filosofia, andando nella direzione scelta dalla Red Bull con pance spioventi. Proprio per questo, nel corso di questa stagione, il team ha portato poche novità tecniche, decidendo di concentrare buona parte delle risorse per lo sviluppo della monoposto 2023 proprio sul nuovo concept che farà da apripista alla vettura 2024.

"L'aggiornamento della VF-23 è di tipo aerodinamico. Abbiamo cambiato il concept della vettura perché, a causa dei nuovi regolamenti dell'anno scorso, non potevamo ottenere ulteriori vantaggi in termini di prestazioni. Creare più carico e meno resistenza aerodinamica non era più possibile, quindi abbiamo dovuto cambiare concetto, passando a quello comunemente noto come 'Red Bull concept' o 'downwash concept'", ha spiegato il Team Principal Gunther Steiner illustrando le modifiche che si vedranno nel corso del weekend.

Il rendering della livrea della Haas F1 per il GP degli Stati Uniti Photo by: Haas F1 Team

"Si tratta di un aggiornamento sostanziale, e siamo riusciti a farlo rispettando il budget cap perché all'inizio della stagione non abbiamo portato aggiornamenti. Ma questo perché, ancora una volta, tornando indietro nel tempo, non riuscivamo a fare progressi importanti [con il vecchio concept] per rendere la macchina più veloce", ha aggiunto Steiner. Il nuovo pacchetto, oltre alle fiancate in stile Red Bull, includerà anche un fondo rivisto, un nuovo cofano motore, bocche dei radiatori rivisitate e pannelli per il raffreddamento modificati.

Oltre al passaggio alla nuova filosofia, le vetture di Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg saranno decorate con una livrea speciale, che include la frase "We The People", tratta dall'incipit della Costituzione degli Stati Uniti. Un tema che sarà riproposto anche sulle tute dei piloti durante il fine settimana di Austin.

Il Team Principal della Haas, Guenther Steiner, ha spiegato che la scelta di una livrea a stelle e strisce si inserisce nel contesto di una rinnovata attenzione per i team americani in Formula 1, grazie anche al successo di Drive To Survive e il potenziale ingresso di Andretti.

"Ovviamente si parla molto di squadre americane in questo momento, ma al momento siamo ancora l'unica squadra americana sulla griglia di partenza della Formula 1", ha detto Steiner.

Il rendering della livrea della Haas F1 per il GP degli Stati Uniti Photo by: Haas F1 Team

"Molti hanno detto per anni che non abbiamo sfruttato questo fatto, ma io ho sempre detto che è perché vogliamo prima guadagnare credibilità all'interno del paddock. Ne abbiamo passate tante in poco tempo, ma lungo la strada abbiamo accumulato una fanbase molto fedele e in crescita, e vogliamo riconoscerla".

"Indubbiamente si tratta di una bella operazione di marketing, ma chiunque lavori con la mia squadra sa quanto siano appassionati e quanto siano genuini i nostri fan. Questa gara è dedicata a loro, perché siamo noi a fare della Haas quello che è", sono state le parole del Team Principal.

Al di là della livrea, chiaramente l'attenzione sarà soprattutto per il rinnovato pacchetto tecnico. Durante il fine settimana del GP del Qatar, Kevin Magnussen aveva spiegato che le novità tecniche non permetteranno di rivoluzionare completamente le performance della vettura, ma saranno fondamentali per comprendere alcune caratteristiche del concept fornendo anche importanti indicazioni che verranno poi implementate nello sviluppo la vettura 2024.

"Mentirei se non sperassi che ci possa dare un miglioramento tangibile, ma credo che ci sia un secondo elemento nell'anticipare questo aggiornamento, ovvero la ricerca per il prossimo anno", ha detto.

"Credo che tutti noi speriamo segretamente che le prestazioni siano migliori di quelle attuali, ma in realtà l'obiettivo più grande è la ricerca e l'apprendimento che possiamo fare per la vettura del prossimo anno".

"Penso che sia chiaro che in circostanze molto specifiche la nostra vettura può portare ottimi risultati, ma è una finestra troppo ristretta e dobbiamo ampliarla e renderla più facile da usare e compatibile con una maggiore varietà di piste e condizioni. Speriamo di essere in grado di seguire con più facilità e di essere più amichevoli nei confronti degli pneumatici", ha aggiunto il danese, che ha sottolineato soprattutto le difficoltà alla domenica nell'usura degli pneumatici, vero tallone d'Achille della VF-23.

Dello stesso avviso è anche il compagno di squadra, Nico Hulkenberg, il quale ha aggiunto: "Attendiamo questo nuovo pacchetto che mira a migliorare le nostre prestazioni, le caratteristiche e i punti deboli della vettura che abbiamo riscontrato e che ci hanno messo in difficoltà soprattutto la domenica. L'obiettivo è quello di migliorare l'usura degli pneumatici, la costanza e le prestazioni".