F1 | Disney+: arriva la serie dedicata all'impresa della Brawn GP

Se siete appassionati di storia di Formula 1, di sfide all'apparenza impossibili diventate in seguito grandi imprese, segnatevi sul taccuino (o sul cellulare...) questa data: 15 novembre 2023. Quel giorno uscirà una nuova serie-documentario realizzata da Disney+ chiamata "Brawn: the impossibile Formula 1 Story".

Già il nome della serie dovrebbe dirvi tutto. Si tratta di una serie dedicata al clamoroso exploit del team rilevato per una cifra simbolica da Ross Brawn, allora ex direttore tecnico della Ferrari, e portato al trionfo in Formula 1 nel 2009 quando vinse il titolo mondiale Piloti con Jenson Button e quello Costruttori anche grazie al puntuale aiuto di Rubens Barrichello.

La serie sarà interpretata da Keanu Reeves (recentemente attore in capitoli delle fortunate saghe di John Wick e Matrix, chiamato Matrix Resurrections), il quale è anche conduttore e produttore esecutivo della serie, oltre alle leggende Ross Brawn, Jenson Button, Nick Fry, Rubens Barrichello e Christian Horner.

La serie condotta da Reeves racconta la storia di come Brawn nel 2009 abbia realizzato un'impresa impossibile, almeno sulla carta. Poco personale, pochi fondi ma utilizzati bene, assieme a idee tecnico-aerodinamiche (il doppio fondo su tutte) nate dall'ex Honda e apportate sulla BGP 001.

Le puntate previste andranno a scavare negli archivi della F1, ma anche dietro le quinte nel garage del team, nella sala riunioni e in pista. Un racconto che cercherà di dare un quadro completo sulla stagione incredibile della squadra britannica anche grazie all'apporto di Jenson Button e Rubens Barrichello.

La serie è una produzione North One, sviluppata, scritta e prodotta da Simon Hammerson assieme al produttore esecutivo Neil Duncanson, vincitore di tre BAFTA, e diretta da Daryl Goodrich, vincitore del premio Broadcast 2022 per il miglior documentario sportivo.

Disney+ ha fatto sapere che tutti gli episodi di "Brawn: The Impossibile Formula 1 Story" saranno disponibili sulla piattaforma a partire dal 15 novembre.