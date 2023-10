F1 | Bottas: "Abbiamo capito come sfruttare il nuovo pacchetto"

Durante il fine settimana del Gran Premio di Singapore, Alfa Romeo aveva portato un consistente pacchetto di novità tecniche, tra cui un nuovo fondo che avrebbe dovuto aiutare la vettura a compiere un passo in avanti nelle curve veloci, uno dei maggiori punti deboli della monoposto sin dalla passata stagione.

Infatti, nonostante un importante cambio di concept durante lo scorso inverno, alcune caratteristiche della C43 sono rimaste simili alla sua progenitrice, così come una certa sofferenza nei tratti più rapidi. Per questo nel corso del campionato gli ingegneri della squadra svizzera hanno tentato di portare costanti novità utili a migliorare i punti deboli dell’auto, tra cui proprio il pacchetto che ha fatto il debutto sotto i riflettori di Marina Bay.

In effetti, già alla vigilia dell’appuntamento di Singapore, entrambi i piloti avevano spiegato di non attendersi grandi passi in avanti sul tracciato asiatico, rimandando l’attenzione al weekend successivo, quello di Suzuka. Il weekend di Marina Bay è poi stato ulteriormente penalizzato da importanti problemi di set-up che hanno portato il team a giocare su un assetto più conservativo per evitare la squalifica per un consumo eccessivo del pattino sotto il fondo.

Guanyu Zhou, Alfa Romeo Photo by: Alfa Romeo

Anche in Giappone non sono arrivati grandissimi risultati, dove le due Alfa si sono ritrovate penalizzate da una qualifica particolarmente negativa anche a causa del traffico in alcune zone sensibili del tracciato. Da quel momento, per Valtteri Bottas e Guanyu Zhou si è trattata di un weekend in rimonta: partendo indietro sullo schieramento, nel corso del primo giro il finlandese è giunto al contatto con Alex Albon ed Esteban Ocon, mentre il cinese ha riportato dei danni a causa dei detriti provenienti dal contatto in cui era stato suo malgrado protagonista il compagno di squadra. Inoltre, qualche giro più tardi Bottas è poi stato coinvolto in un altro incidente con Logan Sargaent, mettendo così definitivamente la parola fine alla sua corsa.

Tuttavia, un buon weekend in Qatar, soprattutto per quanto riguarda la performance in gara, ha dato l’opportunità di conquistare sei punti molto preziosi in chiave classifica costruttori. Un doppio arrivo nella top ten costruito con due strategie molto differenti tra loro per coprire diversi scenari di gara e anche un pizzico di fortuna: le varie penalità per track limit e i due ritiri di Carlos Sainz e Lewis Hamilton hanno indubbiamente aiutato entrambi i portacolori dell’Alfa, ma gli strateghi della scuderia di Hinwil hanno letto molto bene la gara facendo le scelte giuste.

I due piloti hanno adottato strategie opposte per la gara del Qatar, con Bottas che ha puntato su un breve stint iniziale sperando anche in una Safety Car, tattica che ha poi effettivamente pagato permettendo di risparmiare il tempo di una sosta. Al contrario, con Zhou si era scelto di coprire un possibile ingresso della vettura di sicurezza proprio nei giri finali, per cui il cinese era andato quanto più lungo possibile con ogni set. Bottas ha poi concluso all’ottavo posto, mentre Zhou ha guadagnato una bellissima nona posizione, sfruttando le diverse sanzioni comminate a Gasly, Stroll e Perez nell’ultima parte di gara.

Alfa Romeo C43, dettaglio tecnico Photo by: Giorgio Piola

I sei punti conquistati hanno permesso al team di superare la Haas e di salire in ottava posizione nella classifica costruttori, a soli sette punti dalla Williams. Oltre al pacchetto introdotto precedentemente a Singapore, proprio a Lusail Alfa Romeo ha portato anche altre piccole novità, tra cui una beam wing, utili a migliorare il funzionamento complessivo della monoposto. Un aspetto che Bottas ha voluto rimarcare complimentandosi con i propri ingegneri: “Sento che ora abbiamo fatto dei progressi e finalmente capiamo al 100% gli aggiornamenti. Naturalmente la prossima gara sarà su una pista molto diversa, ma sembra che questa settimana siamo stati decisamente più competitivi ", ha detto Bottas riguardo ai recenti passi in avanti della squadra e alla bella performance in Qatar.

"Sicuramente [la beam wing] aiuta un po'. Ma il drag è ancora piuttosto importante. Probabilmente siamo ancora i più lenti sul rettilineo. Quindi c'è qualcosa su cui lavorare”, ha poi aggiunto il finlandese sottolineando come comunque i problemi di drag sui rettilinei siano ancora irrisolti, tanto che in alcune occasioni il team è stato costretto a dei compromessi.

La Williams è ancora piuttosto distante in classifica, dato che la squadra di Grove può contare su un vantaggio di ben sette punti. Chiaramente sopravanzarli non sarà semplice, anche per le opportunità a disposizione sono sempre meno, ma una gara particolare potrebbe ancora aiutare a sovvertire l’esito della classifica: "Sento che la Williams sia ancora piuttosto lontana, ma credo che questo sia un ottimo obiettivo. Per quanto riguarda puramente il passo, penso che siamo migliori della Haas, ora li abbiamo raggiunti e superati. Ma dobbiamo migliorare il sabato, che per me è stato un po' complicato negli ultimi tre appuntamenti. Quindi, migliorati questi aspetti, avremo più opportunità", ha spiegato Zhou.