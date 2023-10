F1 | Caso Stroll: avvertimento dalla FIA per i fatti di Lusail

Nella giornata di martedì la FIA aveva reso noto che Lance Stroll era finito sotto la lente d'ingrandimento dei commissari per i fatti accaduti durante il fine settimana del Gran Premio del Qatar, in cui era stato coinvolto in alcune situazioni deprecabili.

Dopo aver mancato l'accesso alle Q2 nelle qualifiche del venerdì, infatti, le telecamere della FOM avevano ripreso il canadese spingere il suo preparatore atletico Henry Howe. Inoltre, pochi secondi prima lo stesso Stroll aveva gettato il volante della sua AMR23 all'interno del garage, mostrando la sua frustrazione per l'eliminazione già al termine della prima manche delle prove ufficiali.

"Questa è una di queste cose, in cui penso... è giusto lanciare bottiglie quando si toglie [un giocatore] dal campo? Sì, queste sono tutte discussioni che, sapete, è facile fare dall'esterno. Credo che giudichiamo troppo in fretta", aveva spiegato il Team Principal Mike Krack ai media durante il weekend in Qatar, cercando di dare la sua opinione sul comportamento del suo pilota.

Lance Stroll, squadra Aston Martin F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Penso che non si possa parlare nella foga del momento. Bisogna aspettare, magari tutti dormono una notte e poi si guarda e si discute e poi il mondo è diverso".

Tuttavia, le azioni del canadese hanno attirato gli occhi della Federazione, la quale voleva vederci chiaro sul comportamento di Stroll, reo di aver violato le regole, le politiche e le procedure presenti nel Codice Sportivo Internazionale. Sebbene la FIA non abbia specificato esattamente quali siano gli episodi per cui l'alfiere dell'Aston Martin è finito sotto inchiesta, si ritiene che i commissari si siano concentrati proprio sull'episodio ripreso dalle telecamere durante le qualifiche.

Nel pomeriggio di venerdì, ovvero una settimana dopo gli eventi, un portavoce della FIA ha rilasciato un aggiornamento che ha di fatto chiuso la questione, con un chiaro avvertimento a Stroll per il futuro: "Possiamo confermare che il Compliance Officer della FIA ha ricevuto le scuse di Lance Stroll in merito alle sue azioni durante il Gran Premio del Qatar 2023 di Formula 1", si legge nel comunicato della FIA, che conferma di aver ricevuto una lettera di scuse da parte del canadese per il suo comportamento.

"Il Compliance Officer ha preso atto di queste scuse e ha emesso un avvertimento scritto, ricordando a Lance le sue responsabilità di pilota vincolato al Codice Etico della FIA e alle altre linee guida etiche e di condotta della FIA stabilite dai regolamenti sportivi".

"La FIA mantiene una posizione di tolleranza zero contro la cattiva condotta e condanna qualsiasi azione che possa portare a molestie fisiche".

Le azioni di Stroll sembrano rientrare nell'articolo 12.2.1.c della FIA, che stabilisce che un concorrente sarà considerato colpevole di un'infrazione se viene riconosciuto colpevole di "qualsiasi condotta fraudolenta o di qualsiasi atto che pregiudichi gli interessi di una competizione o gli interessi del motorsport in generale".

Questa regola venne applicata anche nel 2018 nel caso in cui Max Verstappen venne accusato dalla Federazione di aver spinto l'allora pilota della Force India Esteban Ocon nel parco chiuso a Interlagos. I due, infatti, erano stati protagonisti di un contatto nel corso della gara, con la discussione che poi si spostò anche dentro al garage della FIA prima delle operazioni di peso. In quel caso al pilota della Red Bull fu ordinato di completare due giorni di servizio pubblico, tra cui una visita alla gara di Formula E di Marrakech del 2019 per seguire il lavoro svolto dagli steward sui campi di gara.