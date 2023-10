F1 | Le monoposto 2024 potrebbero essere "congelate" nel 2025?

Il primo a parlarne è stato James Allison, direttore tecnico della Mercedes, nella consueta analisi della Stella fatta anche dopo il GP del Qatar. L’esperto ingegnere inglese, richiamato sulla tolda di comando di Brackley a metà stagione, dopo il flop della W14 di Mike Elliott, non si ferma a fotografare il presente, ma guarda a un futuro che potrebbe essere più lungo del previsto.

James, in maniera sfumata, accenna a un tema che potrebbe diventare molto interessante in una prospettiva 2026. Allison, infatti, sollecitato sulla W15 che sarà un taglio netto con la freccia nera attuale, cercando soluzioni più vicine a quelle che vanno per la maggiore, ha fatto capire che la vettura del 2024 avrà un ruolo strategico e, forse, una vita più lunga…

James Allison, Direttore tecnico di Mercedes-AMG Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Sarà importante iniziare la nuova stagione con il piede giusto, anche più del solito, perché con il nuovo regolamento 2026 alle porte, stiamo parlando di una vettura che dovrà essere progettata nel 2025. È molto probabile che le F1 del 2025 debbano essere delle cugine strette di quelle 2024. E, quindi, sarà doppiamente importante disporre l’anno prossimo di un mezzo competitivo, se vorremo disputare buoni campionati in attesa del 2026”.

Nel 2025 le squadre di F1 dovranno studiare le macchine per l’inedito regolamento 2026: nuove power unit con il 50% di potenza elettrica e nuove vetture dalle dimensioni più contenute, più leggere e più efficienti dal punto di vista aerodinamico. Insomma una rivoluzione che richiederà tempo e risorse, economiche e umane. E con il budget cap attivo più che mai, non sarà facile sviluppare una monoposto 2025 senza togliere troppe energie al progetto che porterà la F1 alla nuova era.

Allison ha lanciato il sasso di un argomento che sta diventando d’attualità: si potrebbe arrivare a congelare le monoposto 2024 anche nel 2025? Forse si ricorderà che l’operazione era stata condotta in piena era COVID per gestire il passaggio alle vetture a effetto suolo. Le F1 2021 erano di fatto quelle dell’anno precedente con pochi aggiornamenti tecnici concessi: all’epoca le squadre più piccole, non avendo introiti per lo stop della stagione 2020 nei primi sei mesi, avevano addirittura rischiato di saltare per aria, e molte non avrebbero avuto le risorse per finanziare le wing-car, tanto che l’introduzione delle nuove F1 era stato posticipato, giustamente, di un anno al 2022.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Red Bull Content Pool

La strategia finanziaria del promotore Liberty Media ha invertito la tendenza economica: le squadre sono arrivate a quotazioni impensabili fino a poco tempo, ma devono fare i conti con budget chiusi per i limiti di spesa. Non ci stupiremmo affatto se il concetto espresso da Allison venisse sposato da altri in F1 Commission, cercando di traghettare al 2025 le monoposto del prossimo anno, con aree di sviluppo molto vincolate.

Fermare l’evoluzione vorrebbe dire mettere un freno alla crescita della Red Bull che sembra aver aperto un ciclo con il dominio incontrastato di Max Verstappen per consentire agli altri di avvicinarsi, oppure chi ha un vantaggio tecnico se lo può mantenere? Vedremo se la prospettiva di contenete i costi porterà al carry over delle monoposto o se la F1 non vorrà porsi vincoli, lasciando il campo aperto alla ricerca come sarebbe giusto nella massima espressione dell’automobilismo mondiale. Scopriremo quali saranno le reazioni…