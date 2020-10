F1, Portimao, Libere 1: due Mercedes, Ferrari quarta!

Due Mercedes davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del GP del Portogallo sulla splendida pista di Portimao, ma la Ferrari è quarta a un decimo dalla Red Bull di Max Verstappen.

Valtteri Bottas è stato il più veloce con la W11 in 1'18"410 dotata di gomme Medie e il finlandese ha preceduto il compagno di squadra Lewis Hamilton di 339 millesimi. Le due frecce nere sono state le uniche a sfondare il muro dell'1'19" pur girando con la scatola dello sterzo priva del DAS (sarà vietato nel 2021) per scoprire come cambia il riscaldamento degli pneumatici senza il variatore di incidenza nel giro di lancio.

Le Mercedes hanno fatto la differenza da subito già con la mescola hard, mentre hanno accusato un evidente graining durante la breve simulazione di gara alla fine del turno. I riccioli di gomma sono apparsi un po' a tutti con la "gialla" su una pista che è ancora poco gommata e che sembra gradire di più la hard.

E, allora, è stato un festival di traversoni e testacoda su un tracciato caratterizzato da molti saliscendi. Dietro alle Mercedes c'è Max Verstappen con la Red Bull dotata di gomme dure, seguito ad appena due decimi da Alexander Albon, buon quinto. L'anglo-thailandese sente odore di licenziamento e ha tirato fuori il meglio, mentre l'olandese ha fatto molte regolazioni nel tentativo di trovare un equilibrio che per ora manca ai "bibitari".

Fra le due RB16 si è infilato Charles Leclerc con la Ferrari rivista e corretta: il monegasco ha usato la Rossa in configurazione 2020 solo con gomme hard, mentre Sebastian Vettel a inizio turno si è dedicato a valutare le soluzioni per il 2021 (fondo tagliato e senza slot e il diffusore con le paratie verticali più corte di 50 mm) prima di tornare a una versione standard. Se il ragazzo ha impressionato infilando la Ferrari dove non ci si sarebbe aspettato, Sebastian non è andato oltre l'11esimo tempo a nove decimi dal più giovane compagno di squadra.

Carlos Sainz ha portato la McLaren al sesto posto, davanti alla Racing Point di Sergio Perez e alla sorprendente Alfa Romeo di Kimi Raikkonen ottava davanti aalla Renault di Daniel Ricciardo e alla AlphaTauri di Pierre Gasly che completa la top 10.

Dietro a Vettel c'è Lando Norris 12esimo con la seconda McLaren davanti a Daniil Kvyat con l'altra AT01. Buono il 14esimo posto di Kevin Magnussen con una Haas che non si è mai evoluta, mentre Romain Grosjean non è andato oltre la 17esima piazza. In difficoltà Lance Stroll al rientro in F1 dopo aver contratto il COVID-19: il canadese è solo 15esimo.

Antonio Giovinazzi è 16esimo con la C39: l'italiano ha svolto un lavoro diverso da quello di Raikkonen. Delude Esteban Ocon 19esimo con la Renault fra le due Williams di George Russell e Nicholas Latifi.

Il francese a fine turno è riuscito a tornare ai box con un motore fumante: brutto segno...