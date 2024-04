F1 | Hamilton straordinario, aiutato dalla strategia Mercedes

Per un attimo la pole position della gara sprint di Shanghai è sembrata finire nelle mani di Lewis Hamilton. Quando la direzione gara ha restituito a Lando Norris un crono molto veloce cancellato in precedenza, il sette volte campione del mondo ha capito che il risultato di giornata sarebbe stato il secondo posto, accolto comunque come un traguardo eccezionale.

Appena sceso dalla monoposto Lewis ha abbracciato i meccanici come nelle giornate migliori. “Con pista asciutta non siamo veloci – ha commentato – per questo motivo quando ho visto arrivare la pioggia mi sono detto che avrei avuto un’opportunità per fare qualcosa di migliore. E tutto ha preso vita…”.

Al via della SQ3 Hamilton è uscito dai box con pneumatici intermedi (scelta da tutti i dieci piloti in pista) lamentando subito via-radio una grossa difficoltà nel mandare in temperatura le gomme. A quel punto dai box è arrivato l’ordine di tornare in pit-lane, una scelta coraggiosa poiché con soli otto minuti a disposizione Lewis avrebbe poi avuto a disposizione solo due giri lanciati. La chiamata è stata però corretta, poiché ha permesso ad Hamilton di poter utilizzare un secondo set di intermedie tarato con una pressione più alta e di aumentare il carico dell’ala anteriore.

“In SQ1 e SQ2 avevamo già visto di essere in difficoltà nel mandare in temperatura le gomme con Lewis e soprattutto con George – ha commentato Toto Wolff – abbiamo commesso un errore nei primi due turni ed abbiamo poi avuto ragione in SQ3”.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images



Tornato in pista, Hamilton ha avuto bisogno di un solo giro per scaldare le gomme, poi ha subito completato una tornata molto veloce (1’59”321) abbassata leggermente nel giro successivo in 1’59”201, tempi lontani dalla pole di Lando Norris ma che hanno confermato Lewis sette decimi più veloce di Fernando Alonso, il primo degli avversari alle sue spalle.

“Questo dimostra quanto sia importante la preparazione delle gomme - ha sottolineato Wolff – la guida è sempre importante, e oggi Lewis è stato impeccabile, ma se non avessimo avuto i pneumatici nella finestra corretta sarebbe stato molto complicato”.

La Mercedes ha raddrizzato una giornata che non sembrava promettere nulla di buono, e questo rende Hamilton molto prudente in vista della gara di domani.

“Se si disputerà in condizioni di pista bagnata allora potremo sperare in qualcosa di buono – ha ammesso Hamilton – se invece sarà una gara asciutta vedrò arrivare alle mie spalle le Red Bull e le Ferrari, al massimo potremo tenere a bada qualcuno degli altri…”.