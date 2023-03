F1 | Perez in pole a Jeddah, Leclerc è secondo, ma Max è 15esimo!

Carica lettore audio

Era il favorito. Sembrava imprendibile e, invece, Max Verstappen scatterà 15esimo nel GP dell'Arabia Saudita: si è dovuto fermare in Q2 per un problema meccanico che ha bloccato la sua RB19. Sembra sia stato bloccato da un cedimento a un semi asse: Jeddah ha messo in evidenza un problema di affidabilità della monoposto di Milton Keynes. E' lecito pensarlo perché era stato fatto un intervento al cambio di Sergio Perez che poi ha consigliato una variazione anche sulla macchina del campione del mondo.

Non è bastato: Max ha portato la sua macchina ai box e poi ha lasciato l'abitacolo con una freddezza disarmante. Ci ha abituato a rimonte impossibili e non sarà certo timoroso di provarci domani con la migliore macchina del momento. Si è rotto solo il semi-asse o ci saranno ripercussioni anche sulla trasmissione? C'è allarme nella squadra campione del mondo che festeggia la pole position di Sergio Perez.

Il messicano ha colto un 1'28"265, replicando la partenza al palo dello scorso anno: toccherà a Checo scattare davanti a tutti in attesa che da dietro arrivi Verstappen. Perez ha ottenuto il tempo nel primo run e non è riuscito a migliorare nel secondo, ma è riuscito a conservare 155 millesimi di margine su Charles Leclerc.

La Ferrari del monegasco scatterà 12esima domani e Charles ha saputo inventare un giro che lo ha portato a soffiare sul collo della Red Bull. La SF-23 è dunque in grado di fare bella figura in qualifica: dovrà dimostrare di avere il passo anche in gara. Purtroppo è mancato Carlos Sainz: lo spagnolo non si è mai adattato a Jeddah e ha faticato già a uscire dalla Q2.

Scatterà quarto in griglia, ma è quinto nella tabella dei tempi con un distaco di mezzo secondo dal compagno di squadra. Decisamente troppo. Aveva la grande occasione per lottare per la pole position, ma quasi certamente il madrileno si è trovato a disagio nel non aver preparato la qualifica nelle prove libere e ha pagato un grande ritardo nel primo settore.

La Ferrari limita i danni in una giornata particolare che ha messo fuori gioco il grande favorito, Verstappen e allora grande protagonista è stato Fernando Alonso. Lo spagnolo con l'arretramento di Leclerc sistema la sua "verdona" in prima fila. Fernando oggi ha pagato quasi mezzo secondo da Perez, ma in gara potrebbe diventare un grande protagonista. La AMR23 ha un ottimo passo: il vecchietto asturianoa confermato di essere integro nel fisico e nella mente. Lance Stroll con l'analoga Aston Martin non è andato oltre il sesto posto. C'è molto dello spagnolo nella prestazione del team di Silverstone.

La Mercedes limita i danni: George Russell è quarto in pista e scatterà terzo al via. L'inglese ci ha messo del suo per portare la W14 a mezzo secondo dalla Red Bull, raschiando il barile della freccia nera, mentre il demotivato Lewis Hamilton si è incagliato all'ottavo posto, sopravanzato anche dall'Alpine di Esteban Ocon, più consistente dell'altro francese, PierreGasly, che ha chiuso decimo.

Eccellente la prestazione di Oscar Piastri: l'australiano è nono con la McLaren ed entra per la prima volta in Q3 con una macchina, la MCL60, che è tutt'altro che un fuilmine. Merito al giovane che ha sfruttato tutto il materiale che gli avevano messo a disposizione.

La Haas aveva il potenziale per entrare nella top 10, ma Nico Hulkenberg si è visto annullare il primo tempo che non è riuscito a ripetere la prestazione nel secondo run: il tedesco è 11esimo davanti alla migliore Alfa Romeo, quella di Guanyu Zhou, capace di fare costantemente meglio di Valtteri Bottas solo 14esimo con la seconda C43. Kevin Magnussen non ha trovato il passo e si è accontentato della 13esima piazza con la VF-23.

Continua il momento difficile per l'AlphaTauri: Yuki Tsunoda non riesce a superare il taglio della Q1 per 10 millesimi, ma il giapponese patisce una AT04 poco competitiva e si deve accontentare della 16esima piazza. Tsunoda riesce a fare meglio di Nyck De Vries che ha dovuto saltare il terzo turno di libere a causa della sostituzione del motore Honda. L'olandese non ha ancora trovato il suo passo con la squadra di Faenza che gli ha concesso la sua fiducia.

Fuori anche le due Williams: Alexander Albon ha chiuso con un anonimo 17esimo posto con la migliore FW45, mentre Logan Sargeant aveva centrato un 1'29"721 che gli avrebbe permesso di andare in Q2, ma l'americano ha toccato la linea bianca dei box e si è visto cancellare la bella prestazione. Logan ci ha riprovato ma si è fermato in pista dopo aver fatto un testacoda innocuo. Qualifica da cancellare perché poteva avere un altro esito.

Male Lando Norris che nel primo tentativo ha sfiorato un muretto con l'anteriore sinistra: l'inglese ha rotto un braccetto e i meccanici della McLaren non hanno fatto in tempo a fargli la riparazione per cui è rimasto tagliato fuori suo malgrado: gli errori si pagano...