MotoGP | Bagnaia: "Fortunatamente ho sgommato al via, altrimenti sarei stato buttato giù anch'io"

Ultimamente, la fortuna ha sorriso spesso a Pecco Bagnaia e anche al Balaton Park la dea bendata ha fatto l'occhiolino al pilota della Ducati. Dopo un weekend nel quale ha faticato a trovare il grip posteriore in sella alla sua Desmosedici GP, su una pista stretta ed angusta che non gli è mai piaciuta, il tre volte iridato si è infatti portato a casa il terzo podio consecutivo, dopo quelli di Barcellona e del Mugello.

Se quello di domenica scorsa era stato meritatissimo, dopo aver fatto anche metà gara al comando, quello di in Catalogna era stato abbastanza rocambolesco, perché era arrivato dopo una serie di incidenti e penalità che lo aveva favorito in una gara nella quale ormai sembrava destinata a consegnargli il sesto posto.

Nonostante il quinto posto in qualifica, anche in Ungheria Pecco non sembrava avere affatto il ritmo dei migliori, ma è stato aiutato dal caos che ha generato alla prima curva Jorge Martin. Il pilota dell'Aprilia ha perso il controllo della sua RS-GP alla prima staccata, travolgendo così il compagno Marco Bezzecchi, Raul Fernandez e Fermin Aldeguer, tutti costretti al ritiro, ma coinvolgendo anche Fabio Di Giannantonio, che è stato costretto a riprendere la via della pista dal fondo del gruppo.

A quel punto Bagnaia si è ritrovato a poter gestire la sua gara in una terza posizione solitaria, che ha amministrato fino alla bandiera a scacchi, non riuscendo a tenere il passo del tandem di testa composto dal compagno Marc Marquez e di Pedro Acosta, ma avendo molto più ritmo di tutti quelli che lo seguivano. Una volta al traguardo, ha ammesso appunto di essere stato abbastanza fortunato, perché una partenza non particolarmente brillante gli ha permesso di accorgersi di ciò che stava accadendo davanti a lui e di evitare il crash.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Ferenc Isza / AFP via Getty Images

"Oggi l'obiettivo era partire meglio di ieri, ma fortunatamente mi ha sgommato un po' nel primo rilascio della frizione, altrimenti probabilmente sarei stato buttato giù anch'io e nella sfortuna è andata bene. Ho cercato subito di ripassare Moreira e Marini e da lì in avanti ho provato a seguire un po' Marquez ed Acosta, ma non ne avevo: è tutto il weekend che faccio più fatica di loro, soprattutto con il grip", ha detto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"Quando hanno alzato il ritmo, mi sono detto: 'Li lascio andare, non sono loro la mia gara. gestisco il gap dietro e arrivo alla fine così'. E' un bene aver finito sul podio perché, per come era partito il weekend, è stato dura, molto dura per me. Ma sono punti importanti e bisogna sempre fare al massimo, quindi tutto sommato va bene. Bisogna lavorare però, perché ho una moto un po' instabile nei cambi di direzione: quando le arriva il carico, mi va via il posteriore e questo è stato un limite grosso qua. Però ci stiamo lavorando e piano piano arriveremo", ha aggiunto.

Tra due settimane poi si va a Brno, che sicuramente è una pista molto più nelle sue corde con il suo layout più veloce e filante. Per questo, guarda con ottimismo al Gran Premio di Repubblica Ceca, anche se resta il fatto che si dovrà lavorare sul grip posteriore: "L'anno scorso nonostante le difficoltà partivo in pole ed era stato un buon weekend. Sarà fondamentale però trovare il supporto del posteriore, perché anche lì ci sono tanti cambi di direzione. E' vero che c'è tanto grip, però la gomma cala, quindi bisogna che io riesca a fare un passetto in avanti. Però è una pista che mi piace tantissimo ed è bello poter tornare a correre su una pista così".

Il weekend di Balaton, dunque, si chiude con una nota positiva, ma lo stesso Pecco è consapevole di dover lavorare a livello personale per migliorarsi su questa tipologia di tracciato: "Per come poteva andare, è andata sicuramente molto meglio. Io purtroppo faccio veramente fatica su questa pista, è un mio limite. Ci devo lavorare tanto perché, come dicevo anche venerdì, non è colpa della moto, che va molto bene, ma su questa pista credo che non mi sarei trovato bene neanche nei miei anni migliori. Quindi devo concentrarmi su questa tipologia di piste e cercare di lavorare sul far girare la moto nello stretto, perché in queste piste è fondamentale, e in futuro ne arriveranno altre come Adelaide o Buenos Aires".