F1 | Verstappen 15° ma non molla: "Tutto è possibile a Jeddah"

Dopo lo strapotere mostrato in tutte le sessioni di prove libere, era lecito attendersi un weekend dominato dall'inizio alla fine da Max Verstappen a Jeddah. Le qualifiche, però, hanno regalato un grande colpo di scena ed il campione del mondo in carica sarà costretto a prendere il via dalla 15° casella dello schieramento.

L'olandese era impegnato nel suo secondo tentativo in Q2, dopo essere stato costretto ad abortire il primo a causa di una sbavatura, quando la sua Red Bull ha improvvisamente rallentato con quello che aveva dato la sensazione di essere un problema al cambio.

Max è riuscito a riportare la vettura ai box, ma ai meccanici sono bastati pochi secondi per capire che non c'era niente da fare nei pochissimi minuti rimasti a disposizione. Dunque, è uscito dall'abitacolo per portarsi alle interviste di rito, dove ha spiegato cosa si è rotto sulla sua RB19.

"Non è stato un problema al cambio, ma ad un semiasse, si è rotto quello della posteriore destra. Non è l'ideale, ma sono cose che purtroppo a volte capitano ed oggi è successo a me", ha spiegato Max.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ora il weekend si mette in salita, anche se Verstappen crede molto nel potenziale della sua monoposto. Tuttavia, per rimontare dal 15° posto in griglia sarà fondamentale anche stare lontano dai guai nelle prime fasi, perché i muretti di Jeddah sono molto stretti ed insidiosi.

"Abbiamo una buona macchina, è stata molto veloce ogni volta che siamo scesi in pista, anche se ora è un po' più difficile arrivare davanti. Senza dubbio voglio portare a casa dei punti, ma non so dire quante posizioni potrò recuperare. Sarà importante fare un primo giro pulito e stare fuori dai guai, che qui non è semplice, poi cercherò di rimontare".

Chiedendogli però se ritiene ancora possibile la vittoria, l'orgoglio del campione è venuto fuori: "Su questo circuito tutto è possibile. Abbiamo visto un sacco di cose folli, ma dobbiamo rimanere realisti. Insomma, sarà dura. Ma abbiamo un buon passo, quindi sicuramente rimonteremo".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images