MotoGP | Diggia tuona: "Rischiare così mette in pericolo la vita di tutti, siamo alla follia"

E' andata molto bene a Fabio Di Giannantonio, finito incolpevolmente nella carambola al via del GP d'Ungheria e uscitone illeso, capace anche di ripartire e concludere la corsa al 12° posto con una bella risalita dal fondo.

L'errore di Jorge Martín a Balaton ha causato la caduta non solo del romano, che si trovava a ridosso del podio, ma anche di Marco Bezzecchi, Fermín Aldeguer e Raúl Fernández, finiti tutti al centro medico dove non sono state, fortunatamente, riscontrate lesioni gravi, ma solo contusioni.

Seppur il ragazzo di VR46 sia riuscito a rialzarsi e a tornare in azione con la propria Ducati #49 prendendo punti, quello che rimane è la grande rabbia per essere rimasto vittima di un incidente alla partenza, cosa che già in passato gli era capitata e sulla quale si era fatto sentire.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Fermin Aldeguer, Gresini Racing Foto di: Ferenc Isza / AFP via Getty Images

"Sto bene, ho solo un po' di dolore alla schiena. Quando sono ripartito, è stata dura nei primi due giri, perché avevo la nausea dopo la caduta: ho preso una gran botta al petto, però poi il mio passo era davvero buono e all'inizio del terzo giro ero a 20" dal primo, alla fine ho chiuso a 28", quindi significa che era possibile salire sul podio. Un vero peccato", ha detto 'Diggia', che poi torna ad alzare giustamente la voce su quanto accaduto.

"Sono fortunato ad essere caduto sul lato destro, quindi non ho sbattuto nulla a sinistra e il dito è a posto, ma sono molto incazzato per quanto successo. Prima di tutto spero che stiano tutti bene, che è la cosa più importante. Ma penso che rischiamo troppo ogni volta, e lo dico anche a me stesso, in caso servisse".

"Non rischiamo solo di cadere o di perdere l’anteriore. Rischiamo di mettere in pericolo la vita di tutti e oggi sarebbe potuta andare molto, molto peggio. E questo non va affatto bene per il nostro sport e per le nostre vite. Credo che se non lo capiamo con le penalità giuste, dovremo farlo con altro. E' pazzesco dover pregare prima di ogni gara, non perché possa andare bene, ma di essere al sicuro dopo la prima curva. Siamo alla follia".

"Voglio correre, voglio lottare con tutte le mie forze per ottenere un bel risultato, ma voglio anche tornare a casa. E al momento, penso che negli ultimi anni stiamo assistendo a situazioni assurde alle partenze. Lo dico sempre, per me è assolutamente inaccettabile".

Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team Foto di: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

E' notizia di questa mattina che il Motomondiale sta valutando di modificare la distanza delle posizioni in griglia, proprio per evitare che si incorra in incidenti come quelli visti a Barcellona e qui in Ungheria.

"Eravamo tutti molto vicini alla prima curva ed è chiaro che correre un rischio può anche premiarti parecchio in termini di recupero. Se arrivassimo con una distanza molto maggiore tra noi, probabilmente rischieresti meno perché non ne varrebbe la pena. Ma qualunque cosa serva per guadagnare un po' di spazio, sicuramente è meglio".

"Da parte mia, penso di non essere così stupido da causare qualcosa di simile, o comunque non mi è successo per ora. Cerco sempre di prestare molta attenzione agli altri piloti; non tanto a me stesso, perché non voglio cadere, ma non voglio andare a sbattere contro altri".

"E' chiaro che ci sono gare più critiche, magari in cui siamo un po’ in difficoltà, ma penso che siamo i migliori piloti al mondo e possiamo gestire la situazione. Ma, ripeto: se non riusciamo a farlo da soli, sicuramente avere un po’ più di spazio tra noi alla prima curva è meglio".